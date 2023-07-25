TV yayın akışı 25 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Temmuz Salı günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Dönence
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ip Man 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Sen Türkülerini Söyle
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Üvey Anne
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 Adını Sen Koy
08:50 Kalk Gidelim
12:00 Şehirden Uzakta
13:05 Seksenler
16:05 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
23:45 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
22:30 Benim Güzel Ailem
02:30 Diriliş Ertuğrul
04:35 Seksenler
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14.30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi
21:30 Ruhun Duymaz
00:00 Eşim Benzerim Yok
02:45 Kısmet
05:00 Aşk Yeniden
06:00 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Ana Haber
20:00 Ip Man 2
22:30 Bir Baba Hindu
00:30 Ip Man 2
02:15 Bir Baba Hindu
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Sefirin Kızı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:30 Canım Annem
04:00 Tuzak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Transit
01:45 Transit
03:30 Kayıp İnci
05:30 Aşk Laftan Anlamaz
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Afilli Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Veda Mektubu
15:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
01:30 Poyraz Karayel
03:30 Kavak Yelleri
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Ay Lav Yu Tuu
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Üvey Anne
03:25 Vermem Seni Ellere
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