TV yayın akışı 25 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2023 Salı, 09:48
<p>Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, <strong>25 Temmuz Salı günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dönence</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ip Man 2</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Sen Türkülerini Söyle</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Üvey Anne</p>

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Temmuz Salı günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dönence

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ip Man 2

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Sen Türkülerini Söyle

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Üvey Anne

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:20 Adını Sen Koy</p> <p>08:50 Kalk Gidelim</p> <p>12:00 Şehirden Uzakta</p> <p>13:05 Seksenler</p> <p>16:05 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Sen Türkülerini Söyle</p> <p>23:45 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu</p> <p>22:30 Benim Güzel Ailem</p> <p>02:30 Diriliş Ertuğrul</p> <p>04:35 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 Adını Sen Koy

08:50 Kalk Gidelim

12:00 Şehirden Uzakta

13:05 Seksenler

16:05 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

23:45 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

22:30 Benim Güzel Ailem

02:30 Diriliş Ertuğrul

04:35 Seksenler

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Sen Çal Kapımı</p> <p>13:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>14.30 Aşk Mantık İntikam</p> <p>16:00 Eşim Benzerim Yok</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi</p> <p>21:30 Ruhun Duymaz</p> <p>00:00 Eşim Benzerim Yok</p> <p>02:45 Kısmet</p> <p>05:00 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 Her Yerde Sen</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14.30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi

21:30 Ruhun Duymaz

00:00 Eşim Benzerim Yok

02:45 Kısmet

05:00 Aşk Yeniden

06:00 Her Yerde Sen

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>09:30 Aramızda Kalsın</p> <p>12:00 Erkenci Kuş</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Ip Man 2</p> <p>22:30 Bir Baba Hindu</p> <p>00:30 Ip Man 2</p> <p>02:15 Bir Baba Hindu</p> <p>04:00 Kiralık Aşk</p> <p>05:30 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Ana Haber

20:00 Ip Man 2

22:30 Bir Baba Hindu

00:30 Ip Man 2

02:15 Bir Baba Hindu

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Sefirin Kızı

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Kırmızı Oda</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>02:30 Canım Annem</p> <p>04:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:30 Canım Annem

04:00 Tuzak

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>12:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Transit</p> <p>01:45 Transit</p> <p>03:30 Kayıp İnci</p> <p>05:30 Aşk Laftan Anlamaz</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Transit

01:45 Transit

03:30 Kayıp İnci

05:30 Aşk Laftan Anlamaz

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Küçük Ağa</p> <p>07:45 Afilli Aşk</p> <p>09:15 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Veda Mektubu</p> <p>15:45 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Dönence</p> <p>01:30 Poyraz Karayel</p> <p>03:30 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afilli Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Veda Mektubu

15:45 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

01:30 Poyraz Karayel

03:30 Kavak Yelleri

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Aldatmak</p> <p>17:00 Ay Lav Yu Tuu</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p> <p>00:20 Üvey Anne</p> <p>03:25 Vermem Seni Ellere </p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Ay Lav Yu Tuu

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Üvey Anne

03:25 Vermem Seni Ellere 

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