TV yayın akışı 26 Ekim 2022 Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2022 Çarşamba, 11:38
<p>Haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Ekim Çarşamba günü TV yayın akışı...</p> <h3>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</h3> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     19:45 O Kız</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Bir Peri Masalı</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Gecenin Ucunda</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  Tuzak</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00  Gönül Dağı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kuruluş Osman</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Hayat Bugün</p>

Haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Ekim Çarşamba günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     19:45 O Kız

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Bir Peri Masalı

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Gecenin Ucunda

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00  Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kuruluş Osman

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Hayat Bugün

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Yasak Elma</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Bir Peri Masalı</p> <p>23:15 Yasak Elma</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bir Peri Masalı

23:15 Yasak Elma

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00  Üç Kız Kardeş</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Arka Sokaklar</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 O Kız</p> <p>00:15 Camdaki Kız</p> <p>02:45 Gelinim Mutfakta</p> <p>05:00 Yabancı Damat</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00  Üç Kız Kardeş

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız

00:15 Camdaki Kız

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Yabancı Damat

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Gecenin Ucunda</p> <p>00:15 Yalı Çapkını</p> <p>03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Gecenin Ucunda

00:15 Yalı Çapkını

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Hayat Bugün </p> <p>22:30 Hayat Bugün (Tekrar)</p> <p>01:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>03:30 Amerikalı Kız</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hayat Bugün 

22:30 Hayat Bugün (Tekrar)

01:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

03:30 Amerikalı Kız

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Oynat Bakalım</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p> <p>11:00 MasterChef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:30 Yazgı</p> <p>14:30 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Tuzak</p> <p>00:15 Tuzak (Tekrar)</p> <p>01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>03:30 Doya Doya Moda</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:30 Yazgı

14:30 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Tuzak

00:15 Tuzak (Tekrar)

01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doya Doya Moda

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kuruluş Osman</p> <p>00:20 Yalnız Kurt</p> <p>03:50 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Yalnız Kurt

03:50 Mutfak Bahane

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:55 Benim Adım Melek</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan İle Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Yeşil Deniz</p> <p>15:45 Gönül Dağı</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 3'te 3</p> <p>22:20 Teşkilat</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

15:45 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 3'te 3

22:20 Teşkilat

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