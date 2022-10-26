Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı kimdir? Şadi Yazıcı nereli, eşi kim?

26 Ekim 2022 Çarşamba, 10:53

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Su Arıtma Tesisi açılışında konuştuğu esnada Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile arasında gerginlik yaşandı.

ŞADİ YAZICI KİMDİR?

1971 yılında Erzurum'da doğan Şadi Yazıcı, 1974 yılında ailesiyle Kartal'a yerleşti ve ilk, orta, lise öğrenimini Kartal’da tamamladı. 1987 yılında liseden mezun olup, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. 1997 yılında Tuzla’da kurduğu "Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi" ile özel sektörde hizmete başladı. Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluş çalışmalarında yer aldı ve Tuzla, İstanbul Kurucu İlçe Başkanı olarak siyasete ilk adımını attı. Yedi yıl Ak Parti Tuzla İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Tuzla belediye başkan adayı oldu ve seçimlerden %40,25 oy oranı elde ederek Tuzla ilçesinin belediye başkanı oldu. 2014'te tekrar aday olan Yazıcı, %49,99 oy oranıyla yeniden Tuzla belediye başkanı seçildi. 2019 yerel seçimlerinde üçüncü kez Tuzla İlçesinin Belediye Başkanı seçildi.

ŞADİ YAZICI'NIN EŞİ KİMDİR?

Şadi Yazıcı'nın eşi Op. Dr.Fatma Yazıcı'dır. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Fatma Yazıcı Tuzla'da faaliyet gösteren özel bir hastanede başhekimdir.

İMAMOĞLU VE ŞADİ YAZICI ARASINDA NE YAŞANDI?



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Su Arıtma Tesisi açılışında konuştuğu esnada AKP'li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile arasında gerginlik yaşandı. Yazıcı konuşmasında geçmiş döneme atıfta bulunarak Kadir Topbaş'a teşekkür etti. Yazıcı, "1998 yılında projenin birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye de teşekkür ediyorum" dedikten sonra salondan tepki sesleri yükseldi. İmamoğlu ayağa kalkarak salondakilere sakin olmaları konusunda uyarıda bulundu. Ancak alkışlı ve yuhalamalı tepki devam etti.

Yazıcı protestoculara, "Ben üç dönemdir belediye başkanıyım, 280 bin Tuzlalının belediye başkanına saygınız bu mu" diye seslendi. Şadi Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde Tuzla için yaptıklarını sayarak "Bu protestonuzu kınıyorum" ifadesini kullandı. Kürsüden inerek salondan ayrıldığı sırada programa katılan bir grup peşinden ilerledi. Korumalar ve grup arasında itişmeler yaşandı. Kısa süreli arbedenin yaşandığı protestolar sonrası Yazıcı makam aracına binerek uzaklaştı.

Şadi Yazıcı'nın ayrılmasının ardından kürsüde konuşan İmamoğlu ise, "Bugün buraya kötü bir ruh haliyle gelmiştir ancak dinlemenizi isterdim. Tuzağa düşmeyeceksiniz" dedi.







