Halit Kıvanç kimdir, nereli? Halit Kıvanç kaç yaşında, neden öldü?

26 Ekim 2022 Çarşamba, 10:13

Duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti.

HALİT KIVANÇ KİMDİR?

1925 Fatih doğumlu Halit Kıvanç, orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 3 ay kadar Siirt-Kozluk (şimdi Batman'a bağlandı) ilçesinde hakimlik yaptı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.

1953'te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkardı. Bir yıla yakın İngiliz yayın kuruluşu BBC'de çalıştı. Pelé ile ilk röportajı yapan gazetecidir.[ Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, Türk televizyonculuğunda birçok "ilk"in adamı oldu. Olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda sunucu olarak görev aldı. FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 FIFA Dünya Kupası finalini radyo ve televizyonda nakletti.

Uzun yıllar TRT'de kültür-sanat, müzik eğlence programları sunan Halit Kıvanç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları'nın da vazgeçilmez sunucusu oldu. Bayramlarda TRT Çocuk Şenliği'ni sunan Halit Kıvanç, geniş bir hayran kitlesine kavuştu. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu ve İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda çok sayıda konser ve özel etkinliğin sunuculuğunu üstlendi. Tek kanallı günlerin efsanevi sunucusu Halit Kıvanç, NTV Yayınlarından çıkan "Tele Safir" adlı kitabında Türk televizyonculuğunu kaleme aldı.

Sunuculukta 50. yılını 2005'te bir jübileyle kutlayan Kıvanç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200'ün üzerinde ödül aldı. 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti. Yazar, spiker, sanat adamı olarak kabul edilen Halit Kıvanç, Türk halkına temiz bir Türkçe ile saygın ve eğitici çalışmaları ile hizmet vermesinden dolayı Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından Kariyer Dalında büyük ödüle layık görüldü.

HALİT KIVANÇ'IN ÖZEL YAŞAMI

1955 yılında Bülbin Kıvanç ile evlendi. Çifitn oğlu yazar ve müzisyen Ümit Kıvanç'tır.

HALİT KIVANÇ'IN ÖLÜMÜ

Kıvanç'ın vefatını oğlu yazar Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından duyurdu.

Ümit Kıvanç, hesabından "Halit Kıvanç'ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

HALİT KIVANÇ'IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Halit Kıvanç'ın cenazesi 27 Ekim'de öğleyin Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.



HALİT KIVANÇ'IN KİTAPLARI

Ve Allah Gazeteciyi Yarattı

Kazulet Hanımın Minisi

Mikrofonunu Kordonuna Göre Uzat

Beckenbauer Futbol Okulu

Gülmece Güldürmece

Ve Karşınızda Halit Kıvanç

Gelin Yarışalım. 1982

Halit Kıvanç Anlatıyor Üç Yüz Otuz Üç Fıkra

Gool Diye Diye

Hadi Anlat Bakalım Anılar 1

Bulutlarla Yarışan Kadın

Çok Affedersiniz Ama

Telesafir Bizde TV Böyle Başladı

Kupaların Kupası Dünya Kupası 1930'dan

Futbol! Bir Aşk...

Ağlama Palyaço Makyajın Bozulur: Müjdat Gezen Kitabı















