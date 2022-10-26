Halit Kıvanç kimdir, nereli? Halit Kıvanç kaç yaşında, neden öldü?
Usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç, yaşamını yitirdi. Halit Kıvanç kimdir, nereli? Halit Kıvanç kaç yaşında, neden öldü?
Duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti.
HALİT KIVANÇ KİMDİR?
1925 Fatih doğumlu Halit Kıvanç, orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 3 ay kadar Siirt-Kozluk (şimdi Batman'a bağlandı) ilçesinde hakimlik yaptı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.
1953'te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkardı. Bir yıla yakın İngiliz yayın kuruluşu BBC'de çalıştı. Pelé ile ilk röportajı yapan gazetecidir.[ Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, Türk televizyonculuğunda birçok "ilk"in adamı oldu. Olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda sunucu olarak görev aldı. FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 FIFA Dünya Kupası finalini radyo ve televizyonda nakletti.
Uzun yıllar TRT'de kültür-sanat, müzik eğlence programları sunan Halit Kıvanç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları'nın da vazgeçilmez sunucusu oldu. Bayramlarda TRT Çocuk Şenliği'ni sunan Halit Kıvanç, geniş bir hayran kitlesine kavuştu. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu ve İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda çok sayıda konser ve özel etkinliğin sunuculuğunu üstlendi. Tek kanallı günlerin efsanevi sunucusu Halit Kıvanç, NTV Yayınlarından çıkan "Tele Safir" adlı kitabında Türk televizyonculuğunu kaleme aldı.
Sunuculukta 50. yılını 2005'te bir jübileyle kutlayan Kıvanç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200'ün üzerinde ödül aldı. 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti. Yazar, spiker, sanat adamı olarak kabul edilen Halit Kıvanç, Türk halkına temiz bir Türkçe ile saygın ve eğitici çalışmaları ile hizmet vermesinden dolayı Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından Kariyer Dalında büyük ödüle layık görüldü.
HALİT KIVANÇ'IN ÖZEL YAŞAMI
1955 yılında Bülbin Kıvanç ile evlendi. Çifitn oğlu yazar ve müzisyen Ümit Kıvanç'tır.
HALİT KIVANÇ'IN ÖLÜMÜ
Kıvanç'ın vefatını oğlu yazar Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından duyurdu.
Ümit Kıvanç, hesabından "Halit Kıvanç'ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.
HALİT KIVANÇ'IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?
Halit Kıvanç'ın cenazesi 27 Ekim'de öğleyin Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.
HALİT KIVANÇ'IN KİTAPLARI
Ve Allah Gazeteciyi Yarattı
Kazulet Hanımın Minisi
Mikrofonunu Kordonuna Göre Uzat
Beckenbauer Futbol Okulu
Gülmece Güldürmece
Ve Karşınızda Halit Kıvanç
Gelin Yarışalım. 1982
Halit Kıvanç Anlatıyor Üç Yüz Otuz Üç Fıkra
Gool Diye Diye
Hadi Anlat Bakalım Anılar 1
Bulutlarla Yarışan Kadın
Çok Affedersiniz Ama
Telesafir Bizde TV Böyle Başladı
Kupaların Kupası Dünya Kupası 1930'dan
Futbol! Bir Aşk...
Ağlama Palyaço Makyajın Bozulur: Müjdat Gezen Kitabı
Video Haberler
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Nebati'nin skandal sözleri gündem oldu
- Cumhur'da derin çatlak
- Konuşmasındaki gizemli ses gündem oldu
- 'Kötü haberi veriyorum...'
- AKP'li Mahir Ünal için harekete geçildi
- İmamoğlu Tuzla Belediye Başkanı'na böyle yanıt verdi
- 20 saniyede her şeyinizi kaybedebilirsiniz!
- 'Röntgen filmini' alan oraya koştu
- Bahçeli bombaladı, AKP suspus!
- Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı