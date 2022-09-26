TV yayın akışı 26 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Yeni bir haftayı karşıladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.
İşte, 26 Eylül Pazartesi TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, PAZARTESİ HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 - Zengo
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 - Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 - Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Bir Küçük Gün Işığı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Baba
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:30 Kusursuz Kiracı
02:15 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
05:00 Masumiyet
06:00 İnadına Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
22:45 Duy Beni
00:45 Aramızda Kalsın
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Kiralık Aşk
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