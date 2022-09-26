TV yayın akışı 26 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2022 Pazartesi, 11:39
<p>Yeni bir haftayı karşıladığımız pazartesi gününde  tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.</p> <p>İşte, <strong>26 Eylül Pazartesi TV yayın akışı...</strong></p>

Yeni bir haftayı karşıladığımız pazartesi gününde  tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

İşte, 26 Eylül Pazartesi TV yayın akışı...

<p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, PAZARTESİ HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong>      20:00 - Zengo</p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI </strong>         20:00 - Yasak Elma</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong>       20:00 - Yalı Çapkını </p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI </strong>               20:00 MasterChef Türkiye</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong>               20:00 Bir Küçük Gün Işığı   </p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong>     20:00 Baba</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI   </strong>          20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p>

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, PAZARTESİ HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI       20:00 - Zengo

FOX TV YAYIN AKIŞI          20:00 - Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI        20:00 - Yalı Çapkını 

TV8 YAYIN AKIŞI                20:00 MasterChef Türkiye

ATV YAYIN AKIŞI                20:00 Bir Küçük Gün Işığı   

SHOW TV YAYIN AKIŞI      20:00 Baba

TRT 1 YAYIN AKIŞI             20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Zaman Geçer ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Yerli Sinema Zengo</p> <p>21:45 Seversin</p> <p>00:45 O Kız</p> <p>03:15 Gelinim Mutfakta</p> <p>05:30 Yabancı Damat</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Zaman Geçer ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Zengo

21:45 Seversin

00:45 O Kız

03:15 Gelinim Mutfakta

05:30 Yabancı Damat

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>13.00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Yasak Elma</p> <p>23:30 Kusursuz Kiracı</p> <p>02:15 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya</p> <p>05:00 Masumiyet</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:30 Kusursuz Kiracı

02:15 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

05:00 Masumiyet

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>22:45 Duy Beni</p> <p>00:45 Aramızda Kalsın</p> <p>02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>05:00 Kiralık Aşk</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

22:45 Duy Beni

00:45 Aramızda Kalsın

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Kiralık Aşk

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Oynat Bakalım</p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p> <p>11:00 MasterChef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:45 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>02:30 Doya Doya Moda</p> <p>04:15 Canım Annem</p> <p>05:00 8X8</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:45 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Doya Doya Moda

04:15 Canım Annem

05:00 8X8

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>00:20 Aldatmak</p> <p>03:20 Mutfak Bahane</p> <p>05:20 Bir Zamanlar Çukurova</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

00:20 Aldatmak

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Zamanlar Çukurova

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Baba</p> <p>23:15 Yabancı Sinema Çılgın Joe</p> <p>01:00 Yabancı Sinema Çılgın Joe</p> <p>02:45 Baba</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Baba

23:15 Yabancı Sinema Çılgın Joe

01:00 Yabancı Sinema Çılgın Joe

02:45 Baba

<p><strong>TRT1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:10 Benim Adım Melek</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:00 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>12:30 Şehirden Uzakta</p> <p>13:30 Masumlar Apartmanı</p> <p>16:35 Yeşil Deniz</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>00:15 Yerli Dizi</p> <p>02:55 Masumlar Apartmanı</p>

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:10 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:00 Alişan ile Hayata Gülümse

12:30 Şehirden Uzakta

13:30 Masumlar Apartmanı

16:35 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

00:15 Yerli Dizi

02:55 Masumlar Apartmanı

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