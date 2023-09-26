TV yayın akışı 26 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2023 Salı, 09:59
<p>Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Eylül Salı günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yabani</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Müjdemi İsterim</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       21:00 Hayatımın Neşesi</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p>

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Eylül Salı günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Üç Kız Kardeş

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yabani

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Müjdemi İsterim

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       21:00 Hayatımın Neşesi

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Dilek Taşı</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>00:15 Dilek Taşı</p> <p>02:45 Poyraz Karayel</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Dilek Taşı

02:45 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

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<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:45 İncir Ağacı </p> <p>06:55 Kalk Gidelim</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>15:40 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:00 Mevlid Kandili Özel Yayın</p> <p>21:00 Hayatımın Neşesi</p> <p>00:15 Gönül Dağı</p> <p>04:00 Diriliş Ertuğrul</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:45 İncir Ağacı 

06:55 Kalk Gidelim

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:40 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:00 Mevlid Kandili Özel Yayın

21:00 Hayatımın Neşesi

00:15 Gönül Dağı

04:00 Diriliş Ertuğrul

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Müjdemi İsterim</p> <p>22:30 Müjdemi İsterim</p> <p>00:30 Kızılcık Şerbeti</p> <p>03:15 Çiçek</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Müjdemi İsterim

22:30 Müjdemi İsterim

00:30 Kızılcık Şerbeti

03:15 Çiçek

05:30 Yeni Gelin

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>09:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Zuhal Topla'la Yemekteyiz</p> <p>03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

09:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru</p> <p>01:20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi</p> <p>04:45 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

04:45 Mutfak Bahane

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12.00 En Hamarat Benim</p> <p>15:00 Bu Tabak Kimin?</p> <p>17:30 Bambaşka Biri</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Yabani</p> <p>23:15 Kirli Sepeti</p> <p>01:45 Fatih Savaş ile Mevlid Kandili Özel</p> <p>02:30 Bambaşka Biri</p> <p>04:45  AŞk Yeniden</p> <p>06:00 Kefaret</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Bambaşka Biri

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yabani

23:15 Kirli Sepeti

01:45 Fatih Savaş ile Mevlid Kandili Özel

02:30 Bambaşka Biri

04:45  AŞk Yeniden

06:00 Kefaret

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