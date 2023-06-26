TV yayın akışı 26 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2023 Pazartesi, 10:49
<p>Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Haziran Pazartesi günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Sonsuza Dek Nedime</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     23:45 Öfkeli Polisler</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Bana Masal Anlatma</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Şirinler</p>

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Haziran Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Sonsuza Dek Nedime

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi

SHOW TV YAYIN AKIŞI     23:45 Öfkeli Polisler

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Bana Masal Anlatma

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Şirinler

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 İnadına Aşk</p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Yasak Elma</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>15:45 Kapımdaki Dedektif</p> <p>16:45 Kısmet</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi</p> <p>21:45 Kısmet</p> <p>00:30 Gülcemal</p> <p>03:00 Yasak Elma</p> <p>05:30 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 İnadına Aşk

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

13:00 En Hamarat Benim

15:45 Kapımdaki Dedektif

16:45 Kısmet

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi

21:45 Kısmet

00:30 Gülcemal

03:00 Yasak Elma

05:30 Aşk Yeniden

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat </p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gülizar</p> <p>15:15 Bak Yeşil Yeşil</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Sonsuza Dek Nedime</p> <p>22:15 Sonsuza Dek Nedime</p> <p>00:15 Aslı Gibidir</p> <p>02:00 Aslı Gibidir</p> <p>03:30 Poyraz Karayel</p> <p>05:00 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat 

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gülizar

15:15 Bak Yeşil Yeşil

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Sonsuza Dek Nedime

22:15 Sonsuza Dek Nedime

00:15 Aslı Gibidir

02:00 Aslı Gibidir

03:30 Poyraz Karayel

05:00 Kavak Yelleri

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:30 Aramızda Kalsın</p> <p>12:00 Erkenci Kuş</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Haber</p> <p>20:00 Bana Masal Anlatma</p> <p>22:15 Pek Yakında</p> <p>00:30 Ömer</p> <p>01:00 Bana Masal Anlatma</p> <p>02:45 Pek Yakında</p> <p>05:00 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Bana Masal Anlatma

22:15 Pek Yakında

00:30 Ömer

01:00 Bana Masal Anlatma

02:45 Pek Yakında

05:00 Sefirin Kızı

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsun</p> <p>15:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Maviye Sürgün</p> <p>23:45 Öfkeli Polisler</p> <p>01:45 Öfkeli Polisler</p> <p>03:30 Maviye Sürgün</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Bir Şansım Olsun

15:45 Kızılcık Şerbeti

18:45 Show Ana Haber

20:00 Maviye Sürgün

23:45 Öfkeli Polisler

01:45 Öfkeli Polisler

03:30 Maviye Sürgün

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Hercai</p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Akıncı Çizgi Dizi</p> <p>16:30 Akıncı Çizgi Dizi</p> <p>17:00 Sağ Salim</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Şirinler</p> <p>22:00 Üvey Anne</p> <p>01:00 Vermem Seni Ellere</p> <p>03:45 Mutfak Bahane</p> <p>05:45 Hercai</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Akıncı Çizgi Dizi

16:30 Akıncı Çizgi Dizi

17:00 Sağ Salim

19:00 atv Ana Haber

20:00 Şirinler

22:00 Üvey Anne

01:00 Vermem Seni Ellere

03:45 Mutfak Bahane

05:45 Hercai

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:25 Adını Sen Koy</p> <p>09:00 Kalk Gidelim</p> <p>12:15 Şehirden Uzakta</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>16:10 Diriliş "Ertuğrul"</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>22:45 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>01:25 Şehirden Uzakta</p> <p>02:10 Kalk Gidelim</p> <p>04:15 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:25 Adını Sen Koy

09:00 Kalk Gidelim

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş "Ertuğrul"

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

22:45 Kendi Düşen Ağlamaz

01:25 Şehirden Uzakta

02:10 Kalk Gidelim

04:15 Seksenler

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>02:45 Dizi</p> <p>04:45 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:45 Dizi

04:45 Canım Annem

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