TV yayın akışı 26 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Haziran Pazartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Sonsuza Dek Nedime
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi
SHOW TV YAYIN AKIŞI 23:45 Öfkeli Polisler
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Bana Masal Anlatma
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Benim Güzel Ailem
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Şirinler
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 İnadına Aşk
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
13:00 En Hamarat Benim
15:45 Kapımdaki Dedektif
16:45 Kısmet
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi
21:45 Kısmet
00:30 Gülcemal
03:00 Yasak Elma
05:30 Aşk Yeniden
06:00 İnadına Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gülizar
15:15 Bak Yeşil Yeşil
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Sonsuza Dek Nedime
22:15 Sonsuza Dek Nedime
00:15 Aslı Gibidir
02:00 Aslı Gibidir
03:30 Poyraz Karayel
05:00 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Bana Masal Anlatma
22:15 Pek Yakında
00:30 Ömer
01:00 Bana Masal Anlatma
02:45 Pek Yakında
05:00 Sefirin Kızı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Bir Şansım Olsun
15:45 Kızılcık Şerbeti
18:45 Show Ana Haber
20:00 Maviye Sürgün
23:45 Öfkeli Polisler
01:45 Öfkeli Polisler
03:30 Maviye Sürgün
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Akıncı Çizgi Dizi
16:30 Akıncı Çizgi Dizi
17:00 Sağ Salim
19:00 atv Ana Haber
20:00 Şirinler
22:00 Üvey Anne
01:00 Vermem Seni Ellere
03:45 Mutfak Bahane
05:45 Hercai
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:25 Adını Sen Koy
09:00 Kalk Gidelim
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş "Ertuğrul"
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
22:45 Kendi Düşen Ağlamaz
01:25 Şehirden Uzakta
02:10 Kalk Gidelim
04:15 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:45 Dizi
04:45 Canım Annem
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