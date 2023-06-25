Yayınlanma: 25.06.2023 - 12:55

Güncelleme: 25.06.2023 - 12:55

Türk sineması eserlerinden Öyle Olsun filminin yönetmen koltuğunda Orhan Aksoy otururken filmin senaryosunu Sadık Şendil ve Suphi Tekniker kaleme aldı. Filmseverler, Öyle Olsun filminin konusu ne oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Öyle Olsun filmi konusu nedir? Öyle Olsun filmi nerede çekildi? Öyle Olsun filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ÖYLE OLSUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ferit, gazetecilik yapan genç bir adamdır. Yeni bir yazı dizisine başlayan Ferit, ünlü firmaların sahtekarlıklarını gün yüzüne çıkarır. İs insanı olan Hulusi Bey'in ürettiği yağların doğal olmadığı yönünde haber yapan Ferit, kamuoyunda büyük yankı uyandırır. Haberin yayınlanmasının ertesi günü Hulusi Bey'in evli bir erkek ile eğlendiğini gören Ferit, bunu da haber yapınca, yüklü bir tazminat davasu ile karşı karşıya kalır. Davayı kazanabilmek için Alev'i tuzağa düşürecek bir plan yapan Ferit'in başına gelenler, pek de düşündüğü gibi olmaz.

ÖYLE OLSUN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tarık Akan - Ferit

Müjde Ar - Alev

Şevket Altuğ - Şevki

Ayşen Gruda - Ayşe Huyugüzel

Hulusi Kentmen - Hulusi Bey

İhsan Yüce - Hasan Usta

Bilge Zobu

Cevdet Arıkan - Serhat

Aysel Gürel

ÖYLE OLSUN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Öyle Olsun filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.