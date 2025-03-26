TV yayın akışı 26 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 26 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Mart Çarşamba günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
26 Mart 2025 Çarşamba, 09:37
TV yayın akışı 26 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

26 Mart Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Mart Çarşamba tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Eşref Rüya 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Lohusa 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20212 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI:  Kur'an-ı Kerim'i Güzel...  20.45

ATV YAYIN AKIŞI: Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel  20:00

TV yayın akışı 26 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV yayın akışı 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'daYaşam

19:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:45 ATV Ana Haber

20:00 Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel

21:00 Kuruluş Osman

TV yayın akışı 26 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D yayın akışı

07:00 Eşref Rüya

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

23:15 Eşref Rüya

TV yayın akışı 26 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV (FOX TV) yayın akışı

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

TV yayın akışı 26 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV yayın akışı 

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Lohusa

22:30 Müjdemi İsterim

TV yayın akışı 26 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

 STAR TV yayın akışı 

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

TV yayın akışı 26 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 yayın akışı

06:50 Vuslat

10:10 Ömür Akkor İle Bir...

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Vefa Sultan

14:35 Kod Adı Kırlangıç

17:40 Ömür Akkor İle Bir...

18:00 Ramazan Sevinci

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:10 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...

TV yayın akışı 26 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 yayın akışı 

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:15 Survivor 2025

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

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