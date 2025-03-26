TV yayın akışı 26 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Mart Çarşamba günü tv yayın akışı...
26 Mart Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Mart Çarşamba tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Eşref Rüya 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Lohusa 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20212 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kur'an-ı Kerim'i Güzel... 20.45
ATV YAYIN AKIŞI: Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel 20:00
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'daYaşam
19:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:45 ATV Ana Haber
20:00 Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel
21:00 Kuruluş Osman
KANAL D yayın akışı
07:00 Eşref Rüya
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
23:15 Eşref Rüya
NOW TV (FOX TV) yayın akışı
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
SHOW TV yayın akışı
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Lohusa
22:30 Müjdemi İsterim
STAR TV yayın akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
TRT 1 yayın akışı
06:50 Vuslat
10:10 Ömür Akkor İle Bir...
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Vefa Sultan
14:35 Kod Adı Kırlangıç
17:40 Ömür Akkor İle Bir...
18:00 Ramazan Sevinci
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:10 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
TV8 yayın akışı
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:15 Survivor 2025
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025
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