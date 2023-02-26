TV yayın akışı 26 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Şubat Pazar günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 EGO
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını - Tekrar
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Bizim Aile
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞO 20:00 Ateş Kuşları-Tekrar
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:40 Magazin D Pazar
11:45 Hayat Şarkısı
13:00 Arda'nın mutfağı
13:45 Arka Sokaklar
16:00 O Kız
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
23:45 Top Gunner: Tehlike Bölgesi
01:15 Top Gunner: Tehlike Bölgesi
02:45 Kuzey Güney
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayatımın Şansı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:05 EGO
15:00 Yasak Elma
17:00 Dokuz Oğuz
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 EGO
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Seven Ne Yapmaz
08:15 Söz
11:30 Ömer
13:45 Gecenin Ucunda
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını - Tekrar
22:45 Ömer - Tekrar
01:00 Çöp Adam - Tekrar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:30 Karaoğlan Geliyor
10:00 Pazar Sürprizi
12:45 Bir Şansım Olsa
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Bizim Aile
21:45 Güzel Günler
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Yabancı Sinema / Asi Kabadayı
14:00 Kırmızı Oda
18.00 Alanya - Galatasaray Hazırlık Maçı / Canlı
20:00 Survivor 2023
00:15 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 Vuslat
08:50 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Hayallerinin Peşinde
13:45 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
16:10 Al Sancak
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Bir Küçük Gün Işığı
14:30 Aldatmak
16:45 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları-Tekrar
22:30 Kim Milyoner Olmak İster?-Kolaj
00:00 Aldatmak
02:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
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