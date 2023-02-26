TV yayın akışı 26 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
26 Şubat 2023 Pazar, 09:44
<p>Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Şubat Pazar günü TV yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00 Yargı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 EGO</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yalı Çapkını - Tekrar</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI        20:00 Bizim Aile</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Survivor 2023 </p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Teşkilat</p> <p>ATV YAYIN AKIŞO          20:00 Ateş Kuşları-Tekrar</p>

Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Şubat Pazar günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 EGO

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yalı Çapkını - Tekrar

SHOW TV YAYIN AKIŞI        20:00 Bizim Aile

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Survivor 2023 

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞO          20:00 Ateş Kuşları-Tekrar

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Asi</p> <p>09:40 Magazin D Pazar</p> <p>11:45 Hayat Şarkısı</p> <p>13:00 Arda'nın mutfağı</p> <p>13:45 Arka Sokaklar</p> <p>16:00 O Kız</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Yargı</p> <p>23:45 Top Gunner: Tehlike Bölgesi</p> <p>01:15 Top Gunner: Tehlike Bölgesi</p> <p>02:45 Kuzey Güney</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:40 Magazin D Pazar

11:45 Hayat Şarkısı

13:00 Arda'nın mutfağı

13:45 Arka Sokaklar

16:00 O Kız

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

23:45 Top Gunner: Tehlike Bölgesi

01:15 Top Gunner: Tehlike Bölgesi

02:45 Kuzey Güney

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Hayatımın Şansı</p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi</p> <p>13:05 EGO</p> <p>15:00 Yasak Elma</p> <p>17:00 Dokuz Oğuz</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 EGO</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayatımın Şansı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:05 EGO

15:00 Yasak Elma

17:00 Dokuz Oğuz

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 EGO

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Seven Ne Yapmaz</p> <p>08:15 Söz</p> <p>11:30 Ömer</p> <p>13:45 Gecenin Ucunda</p> <p>16:00 Çöp Adam</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>20:00 Yalı Çapkını - Tekrar</p> <p>22:45 Ömer - Tekrar</p> <p>01:00 Çöp Adam - Tekrar</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Seven Ne Yapmaz

08:15 Söz

11:30 Ömer

13:45 Gecenin Ucunda

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını - Tekrar

22:45 Ömer - Tekrar

01:00 Çöp Adam - Tekrar

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Aziz</p> <p>08:30 Karaoğlan Geliyor</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>12:45 Bir Şansım Olsa</p> <p>15:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Bizim Aile</p> <p>21:45 Güzel Günler</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:30 Karaoğlan Geliyor

10:00 Pazar Sürprizi

12:45 Bir Şansım Olsa

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Bizim Aile

21:45 Güzel Günler

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>10:00 Yabancı Sinema / Asi Kabadayı</p> <p>14:00 Kırmızı Oda</p> <p>18.00 Alanya - Galatasaray Hazırlık Maçı / Canlı</p> <p>20:00 Survivor 2023 </p> <p>00:15 Dizi</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Yabancı Sinema / Asi Kabadayı

14:00 Kırmızı Oda

18.00 Alanya - Galatasaray Hazırlık Maçı / Canlı

20:00 Survivor 2023 

00:15 Dizi

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:35 Vuslat</p> <p>08:50 Uyanış: Büyük Selçuklu</p> <p>11:45 Enine Boyuna</p> <p>13:00 Hayallerinin Peşinde</p> <p>13:45 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p> <p>16:10 Al Sancak</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Teşkilat</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Vuslat

08:50 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Hayallerinin Peşinde

13:45 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

16:10 Al Sancak

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Hercai</p> <p>07:30 ATV'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:15 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>14:30 Aldatmak</p> <p>16:45 Kardeşlerim</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Ateş Kuşları-Tekrar</p> <p>22:30 Kim Milyoner Olmak İster?-Kolaj</p> <p>00:00 Aldatmak</p> <p>02:30 Ben Bu Cihana Sığmazam</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Bir Küçük Gün Işığı

14:30 Aldatmak

16:45 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları-Tekrar

22:30 Kim Milyoner Olmak İster?-Kolaj

00:00 Aldatmak

02:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

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