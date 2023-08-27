TV yayın akışı 27 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Ağustos Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Avcı Katili
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yaz Şarkısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Acı Tatlı Ekşi
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kaçış Yok
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Anka
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Oh Olsun
14:45 Köşeyi Dönen Adam
16:30 Petrol Kralları
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
22:15 Şark Bülbülü
00:00 Erkek Güzel Sefil Bilo
01:45 Şark Bülbülü
03:00 Kalbimin Efendisi
TV8 YAYIN AKIŞI
09:30 Gençilk Rüzgarı
10:45 Sara'ya İki Katır
13:15 Affedilmeyen
15:45 MasterChef Türkiye All Star
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Sara'ya İki Katır
02:15 Gençilk Rüzgarı
03:30 Ali Yeşilırmak ve Dostları
04:30 Tuzak
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Zor Yıllar
12:10 Dizi TV
13:00 Creed 2: Efsane Yükseliyor
15:35 Senin Hikayen
17:20 Of'lu Hocaanın Şifresi
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Anka
22:20 Godzilla
00:40 Gizli Görev
03:10 Gizli Görev
05:40 Kalp Yarası
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi
12:00 Yaz Şarkısı
14:00 Su Koruyucuları: Okula Dönüş
16:00 Ruhun Duymaz
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaz Şarkısı
23:45 Ruhun Duymaz
02:45 Yasak Elma
05:15 Aşk Yenide
06:00 Yaz Şarkısı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afilli Aşk
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
14:00 Hababam Sınıfı Yeniden
16:00 Ya Çok Seversen
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Avcı Katili
22:00 Avcı Katili
00:45 Dinazor Avı
02:30 Çemberimde Gül Oya
04:00 5N1K
04:40 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Çöp Adam
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:15 Ömer
19:00 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Acı Tatlı Ekşi
22:30 Gora
01:00 Acı Tatlı Ekşi
03:00 Gora
05:00 Hayat Bazen Tatlıdır
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 Aslan Ailem
09:40 Alparslan Büyük Selçuklu
13:40 Hayatımın Neşesi
19:00 Ana Haber
20:00 Kaçış Yok
22:15 Tomris
01:25 Kendi Düşen Ağlamaz
03:50 Alparslan Büyük Selçuklu
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