TV yayın akışı 27 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2023 Pazar, 10:34
<p>Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Ağustos Cumartesi günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Avcı Katili</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yaz Şarkısı</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hababam Sınıfı Tatilde</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Acı Tatlı Ekşi </p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kaçış Yok</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Anka </p>

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Ağustos Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Avcı Katili

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yaz Şarkısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Acı Tatlı Ekşi 

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kaçış Yok

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Anka 

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Oh Olsun</p> <p>14:45 Köşeyi Dönen Adam</p> <p>16:30 Petrol Kralları</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Hababam Sınıfı Tatilde</p> <p>22:15 Şark Bülbülü</p> <p>00:00 Erkek Güzel Sefil Bilo</p> <p>01:45 Şark Bülbülü</p> <p>03:00 Kalbimin Efendisi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Oh Olsun

14:45 Köşeyi Dönen Adam

16:30 Petrol Kralları

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

22:15 Şark Bülbülü

00:00 Erkek Güzel Sefil Bilo

01:45 Şark Bülbülü

03:00 Kalbimin Efendisi

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>09:30 Gençilk Rüzgarı</p> <p>10:45 Sara'ya İki Katır</p> <p>13:15 Affedilmeyen</p> <p>15:45 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Sara'ya İki Katır</p> <p>02:15 Gençilk Rüzgarı</p> <p>03:30 Ali Yeşilırmak ve Dostları</p> <p>04:30 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

09:30 Gençilk Rüzgarı

10:45 Sara'ya İki Katır

13:15 Affedilmeyen

15:45 MasterChef Türkiye All Star

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Sara'ya İki Katır

02:15 Gençilk Rüzgarı

03:30 Ali Yeşilırmak ve Dostları

04:30 Tuzak

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>10:00 Zor Yıllar</p> <p>12:10 Dizi TV</p> <p>13:00 Creed 2: Efsane Yükseliyor</p> <p>15:35 Senin Hikayen</p> <p>17:20 Of'lu Hocaanın Şifresi</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Anka</p> <p>22:20 Godzilla</p> <p>00:40 Gizli Görev</p> <p>03:10 Gizli Görev</p> <p>05:40 Kalp Yarası</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

10:00 Zor Yıllar

12:10 Dizi TV

13:00 Creed 2: Efsane Yükseliyor

15:35 Senin Hikayen

17:20 Of'lu Hocaanın Şifresi

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Anka

22:20 Godzilla

00:40 Gizli Görev

03:10 Gizli Görev

05:40 Kalp Yarası

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Ekonomi Arası</p> <p>10:05 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi</p> <p>12:00 Yaz Şarkısı</p> <p>14:00 Su Koruyucuları: Okula Dönüş</p> <p>16:00 Ruhun Duymaz</p> <p>19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yaz Şarkısı</p> <p>23:45 Ruhun Duymaz</p> <p>02:45 Yasak Elma</p> <p>05:15 Aşk Yenide</p> <p>06:00 Yaz Şarkısı</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi

12:00 Yaz Şarkısı

14:00 Su Koruyucuları: Okula Dönüş

16:00 Ruhun Duymaz

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaz Şarkısı

23:45 Ruhun Duymaz

02:45 Yasak Elma

05:15 Aşk Yenide

06:00 Yaz Şarkısı

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Afilli Aşk</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:30 Set Ekstra</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi</p> <p>14:00 Hababam Sınıfı Yeniden</p> <p>16:00 Ya Çok Seversen</p> <p>18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Avcı Katili</p> <p>22:00 Avcı Katili</p> <p>00:45 Dinazor Avı</p> <p>02:30 Çemberimde Gül Oya</p> <p>04:00 5N1K</p> <p>04:40 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Afilli Aşk

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

14:00 Hababam Sınıfı Yeniden

16:00 Ya Çok Seversen

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Avcı Katili

22:00 Avcı Katili

00:45 Dinazor Avı

02:30 Çemberimde Gül Oya

04:00 5N1K

04:40 Kavak Yelleri

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ada Masalı</p> <p>08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Çöp Adam</p> <p>11:00 Lezzet Rotası</p> <p>12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk</p> <p>14:00 Yalı Çapkını</p> <p>16:15 Ömer</p> <p>19:00 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Acı Tatlı Ekşi</p> <p>22:30 Gora</p> <p>01:00 Acı Tatlı Ekşi</p> <p>03:00 Gora</p> <p>05:00 Hayat Bazen Tatlıdır</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ada Masalı

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Çöp Adam

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:15 Ömer

19:00 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Acı Tatlı Ekşi

22:30 Gora

01:00 Acı Tatlı Ekşi

03:00 Gora

05:00 Hayat Bazen Tatlıdır

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:20 Aslan Ailem</p> <p>09:40 Alparslan Büyük Selçuklu</p> <p>13:40 Hayatımın Neşesi</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Kaçış Yok</p> <p>22:15 Tomris</p> <p>01:25 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>03:50 Alparslan Büyük Selçuklu</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 Aslan Ailem

09:40 Alparslan Büyük Selçuklu

13:40 Hayatımın Neşesi

19:00 Ana Haber

20:00 Kaçış Yok

22:15 Tomris

01:25 Kendi Düşen Ağlamaz

03:50 Alparslan Büyük Selçuklu

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