TV yayın akışı 27 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Ekim günü tv yayın akışı...
27 Ekim Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Ekim Pazar tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Mahalleden Arkadaşlar 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Kirli Sepeti 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Power Rangers 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00
TRT 1 Yayın Akışı
06.10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
07.00 Yedi Numara
10.30 Alparslan: Büyük Selçuklu
11.45 Kod Adı Kırlangı
13.00 Lingo Türkiye
14.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Teşkilat
23.50 3’te 3
ATV Yayın Akışı
06.30 Kalp Yarası
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11.30 Dizi TV
12.30 Kuruluş Osman
16.00 Bir Gece Masalı
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Karadut
KANAL D Yayın Akışı
07.00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13.45 Arda il Omuz Omuza
14.45 Yalan
16.30 Yerli Dizi
18.30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Mahalleden Arkadaşlar
22.15 Arif V 216
SHOW TV Yayın Akışı
08.00 Siyah Kalp
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Kalpazan
15.45 Deha
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Deha
00.15 Kalpazan
STAR TV Yayın Akışı
07.00 İki Aile
08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09.00 Ada Masalı
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Ols
15.15 Benim Tatlı Yalanım
19.00 Star Haber
20.00 Power Rangers
TV8 Yayın Akışı
06.00 Dizi
08.00 Türkiye’nin Doktorları
09.00 Gençlik Rüzgarı
10.00 Affedilmeyen
12.15 Gazete Magazin
17.15 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm
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