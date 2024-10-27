TV yayın akışı 27 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 27 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Ekim günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2024 Pazar, 09:35
TV yayın akışı 27 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

27 Ekim Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Ekim Pazar tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Mahalleden Arkadaşlar 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI:  Kirli Sepeti 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Power Rangers  20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI:  Teşkilat 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00 

TV yayın akışı 27 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 Yayın Akışı

06.10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

07.00 Yedi Numara

10.30 Alparslan: Büyük Selçuklu

11.45 Kod Adı Kırlangı

13.00 Lingo Türkiye

14.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Teşkilat

23.50 3’te 3

TV yayın akışı 27 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV  Yayın Akışı

06.30 Kalp Yarası

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11.30 Dizi TV

12.30 Kuruluş Osman

16.00 Bir Gece Masalı

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Karadut

TV yayın akışı 27 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D  Yayın Akışı

07.00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda il Omuz Omuza

14.45 Yalan

16.30 Yerli Dizi

18.30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Mahalleden Arkadaşlar

22.15 Arif V 216

TV yayın akışı 27 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV Yayın Akışı

08.00 Siyah Kalp

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Kalpazan

15.45 Deha

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Deha

00.15 Kalpazan

TV yayın akışı 27 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV Yayın Akışı

07.00 İki Aile

08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09.00 Ada Masalı

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Ols

15.15 Benim Tatlı Yalanım

19.00 Star Haber

20.00 Power Rangers

TV yayın akışı 27 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 Yayın Akışı

06.00 Dizi

08.00 Türkiye’nin Doktorları

09.00 Gençlik Rüzgarı

10.00 Affedilmeyen

12.15 Gazete Magazin

17.15 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm

TV rehberi tv yayın akışı yayın akışı

En Çok Okunan Haberler