TV yayın akışı 27 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Yeni bir haftada ilerlerken, salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Eylül Salı günü TV yayın akışı...
SALI GÜNÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: 20:00 Üç Kız Kardeş
FOX TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Kusursuz Kiracı
STAR TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
SHOW TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Baba
TV8 YAYIN AKIŞI: 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI: 20:00 Balkan Ninnisi
ATV YAYIN AKIŞI: 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
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