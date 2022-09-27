TV yayın akışı 27 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2022 Salı, 13:20
<p>Yeni bir haftada ilerlerken, salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Eylül Salı günü TV yayın akışı...</p> <h3>SALI GÜNÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</h3> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI:   20:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI:     20:00 Kusursuz Kiracı</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI:   20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI:  20:00 Baba</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI:           20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI:        20:00 Balkan Ninnisi</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI:           20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p>

Yeni bir haftada ilerlerken, salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Eylül Salı günü TV yayın akışı...

SALI GÜNÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI:   20:00 Üç Kız Kardeş

FOX TV YAYIN AKIŞI:     20:00 Kusursuz Kiracı

STAR TV YAYIN AKIŞI:   20:00 Çok Güzel Hareketler 2

SHOW TV YAYIN AKIŞI:  20:00 Baba

TV8 YAYIN AKIŞI:           20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI:        20:00 Balkan Ninnisi

ATV YAYIN AKIŞI:           20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kusursuz Kiracı</p> <p>00:00 Yasak Elma</p> <p>03:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Kusursuz Kiracı

00:00 Yasak Elma

03:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 O Kız</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00  Aşk ve Umut</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>00:15 Camdaki Kız</p> <p>02:45 Gelinim Mutfakta</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 O Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00  Aşk ve Umut

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Camdaki Kız

02:45 Gelinim Mutfakta

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Yalı Çapkını</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00</p> <p>20:00 Eyvah Eyvah 2</p> <p>22:30 Yalı Çapkını</p> <p>00:45 Hükümet Kadın</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Ana Haber

19:00

20:00 Eyvah Eyvah 2

22:30 Yalı Çapkını

00:45 Hükümet Kadın

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Baba</p> <p>00:15 En uzun gece</p> <p>03:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Baba

00:15 En uzun gece

03:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:15 Oynat Bakalım</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p> <p>11:00 MasterChef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:45 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>02:30 Doya Doya Moda</p> <p>04:15 Canım Ailem</p> <p>05:00 8X8</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:45 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Doya Doya Moda

04:15 Canım Ailem

05:00 8X8

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:15 Benim Adım Melek</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:00 Alişan İle Hayata Gülümse</p> <p>12:30 Şehirden Uzakta</p> <p>13:30 Masumlar Apartmanı</p> <p>17:00 Yeşil Deniz</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Balkan Ninnisi</p> <p>00:15 Kasaba Doktoru</p> <p>03:00 Masumlar Apartmanı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:15 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:00 Alişan İle Hayata Gülümse

12:30 Şehirden Uzakta

13:30 Masumlar Apartmanı

17:00 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Balkan Ninnisi

00:15 Kasaba Doktoru

03:00 Masumlar Apartmanı

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>22:30  Aldatmak</p> <p>01:00 Bir küçük gün ışığı</p> <p>03:30 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

22:30  Aldatmak

01:00 Bir küçük gün ışığı

03:30 Mutfak Bahane

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