TV yayın akışı 27 Haziran Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Haziran Salı günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Her Şey Dahil

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Celal ile Ceren

SHOW TV YAYIN AKIŞI 23:45 Çapraz Ateş

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 İftarlık Gazoz

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor