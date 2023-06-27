TV yayın akışı 27 Haziran Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2023 Salı, 10:32
<p>Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Haziran Salı günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Her Şey Dahil</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Celal ile Ceren</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     23:45 Çapraz Ateş</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 İftarlık Gazoz</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor</p>

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Haziran Salı günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Her Şey Dahil

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Celal ile Ceren

SHOW TV YAYIN AKIŞI     23:45 Çapraz Ateş

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 İftarlık Gazoz

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 İnadına Aşk</p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Yasak Elma</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Taçsız Prenses</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Celal ile Ceren</p> <p>22:30 Kısmet</p> <p>01:00 Kamera Arkası</p> <p>01:30 Yasak Elma</p> <p>03:45 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 İnadına Aşk

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Taçsız Prenses

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Celal ile Ceren

22:30 Kısmet

01:00 Kamera Arkası

01:30 Yasak Elma

03:45 Aşk Yeniden

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat </p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:30 Küçük Bey</p> <p>15:15 Çam Sakızı</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Her Şey Dahil</p> <p>22:15 Her Şey Dahil</p> <p>00:15 Megalodon'un Yükselişi</p> <p>02:00 Megalodon'un Yükselişi</p> <p>03:30 Poyraz Karayel</p> <p>05:00 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat 

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Küçük Bey

15:15 Çam Sakızı

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Her Şey Dahil

22:15 Her Şey Dahil

00:15 Megalodon'un Yükselişi

02:00 Megalodon'un Yükselişi

03:30 Poyraz Karayel

05:00 Kavak Yelleri

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:30 Aramızda Kalsın</p> <p>12:00 Erkenci Kuş</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Haber</p> <p>20:00 İftarlık Gazoz</p> <p>22:30 Deli Aşk</p> <p>00:30 İftarlık Gazoz</p> <p>02:30 Deli Aşk</p> <p>04:00 Aramızda Kalsın</p> <p>05:15 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 İftarlık Gazoz

22:30 Deli Aşk

00:30 İftarlık Gazoz

02:30 Deli Aşk

04:00 Aramızda Kalsın

05:15 Sefirin Kızı

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsun</p> <p>15:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Çapraz Ateş</p> <p>02:00 Çapraz Ateş</p> <p>03:45 Maviye Sürgün</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Bir Şansım Olsun

15:45 Kızılcık Şerbeti

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Çapraz Ateş

02:00 Çapraz Ateş

03:45 Maviye Sürgün

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Akıncı Çizgi Dizi</p> <p>16:30 Akıncı Çizgi Dizi</p> <p>17:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor</p> <p>21:55 Vermem Seni Ellere</p> <p>00:40 Üvey Anne</p> <p>03:25 Mutfak Bahane</p> <p>05:25 Hercai</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Akıncı Çizgi Dizi

16:30 Akıncı Çizgi Dizi

17:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan

19:00 atv Ana Haber

20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor

21:55 Vermem Seni Ellere

00:40 Üvey Anne

03:25 Mutfak Bahane

05:25 Hercai

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:20 Adını Sen Koy</p> <p>09:00 Kalk Gidelim</p> <p>12:15 Şehirden Uzakta</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>16:10 Diriliş "Ertuğrul"</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>22:50 Benim Güzel Ailem</p> <p>01:50 Kalk Gidelim</p> <p>03:45 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 Adını Sen Koy

09:00 Kalk Gidelim

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş "Ertuğrul"

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

22:50 Benim Güzel Ailem

01:50 Kalk Gidelim

03:45 Seksenler

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>02:45 Dizi</p> <p>04:45 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:45 Dizi

04:45 Canım Annem

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