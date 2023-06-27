TV yayın akışı 27 Haziran Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Haziran Salı günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Her Şey Dahil
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Celal ile Ceren
SHOW TV YAYIN AKIŞI 23:45 Çapraz Ateş
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 İftarlık Gazoz
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 İnadına Aşk
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Taçsız Prenses
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Celal ile Ceren
22:30 Kısmet
01:00 Kamera Arkası
01:30 Yasak Elma
03:45 Aşk Yeniden
06:00 İnadına Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Küçük Bey
15:15 Çam Sakızı
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Her Şey Dahil
22:15 Her Şey Dahil
00:15 Megalodon'un Yükselişi
02:00 Megalodon'un Yükselişi
03:30 Poyraz Karayel
05:00 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 İftarlık Gazoz
22:30 Deli Aşk
00:30 İftarlık Gazoz
02:30 Deli Aşk
04:00 Aramızda Kalsın
05:15 Sefirin Kızı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Bir Şansım Olsun
15:45 Kızılcık Şerbeti
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Çapraz Ateş
02:00 Çapraz Ateş
03:45 Maviye Sürgün
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Akıncı Çizgi Dizi
16:30 Akıncı Çizgi Dizi
17:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan
19:00 atv Ana Haber
20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor
21:55 Vermem Seni Ellere
00:40 Üvey Anne
03:25 Mutfak Bahane
05:25 Hercai
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 Adını Sen Koy
09:00 Kalk Gidelim
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş "Ertuğrul"
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
22:50 Benim Güzel Ailem
01:50 Kalk Gidelim
03:45 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:45 Dizi
04:45 Canım Annem
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