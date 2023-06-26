Yayınlanma: 26.06.2023 - 13:01

Güncelleme: 26.06.2023 - 13:01

Sağ Salim filminin yönetmen koltuğunda Ersoy Güler otururken filmin senaryosunu Ersoy Güler ve Ali Alper Erze kaleme aldı. 2012 yılında çekimleri tamamlanan ve vizyona giren Sağ Salim filminin türü komedidir. Peki, Sağ Salim filmi konusu nedir? Sağ Salim filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

SAĞ SALİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kabus gördüğü bir gecenin sabahında köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarı kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar...

SAĞ SALİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Fulya Zenginer - Nihal

Burçin Bildik - Salim

Alper Saldıran - Recai

Hüsayin Avni Danyal - Muhtar

Kenan Ece - Ayhan

Murat Akkoyunlu - Gucur Osman

Kamil Güler - Mehmet

Kevork Türker - Ramiz

Orçun Kaptan - Orhan

Tevfik İnceoğlu - Tahsin

Yakup Yavru - Halit

SAĞ SALİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sağ Salim filminin çekimleri Mersin ve Kastamonu'da yapıldı.

SAĞ SALİM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sağ Salim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlenmiştir.