TV yayın akışı 27 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Yeni haftaya başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Mart Pazartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Veda Mektubu
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yasak Elma
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ömer
TV8 YAYIN AKIŞ 20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Aşk ve Umut
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
00:15 Üç Kız Kardeş
02:45 Hicran
03:30 M. Fatih Çıtak ile Sahur Vakti
05:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Sahrap Sosyal ile Ramazan Sofrası
13:45 En Hamarat Benim
16:45 Yasak Elma
18:00 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:30 EGO
02:00 Adım Farah
03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
05:30 Kefaret
06:15 Yalnız Kalpler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak ile Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Ömer
00:15 Yüz Yıllık Mucize
02:30 Toprak ile Fidan
03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:30 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Aile
02:45 Kızılcık Şerbeti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:25 Vuslat
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:25 1 Çorba
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:40 1 Çorba
15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
01:05 Gönül Dağı
02:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
03:40 Sahur Bereketi
05:25 Kur'an-I Kerim Hatm-i Şerif
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:45 atv Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
00:20 Ateş Kuşları
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
TV8 YAYIN AKIŞI
06:15 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 8'De Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panaroma
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
02:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
05:30 Canım Annem
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