TV yayın akışı 27 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
27 Mart 2023 Pazartesi, 11:02
<p>Yeni haftaya başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte,<strong> 27 Mart Pazartesi günü tv yayın akışı...</strong></p> <p>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR</p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI             20:00 Veda Mektubu</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI               20:00 Yasak Elma</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI           20:00 Güldür Güldür Show </p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI             20:00 Ömer</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞ                      20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI                 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu </p> <p>ATV YAYIN AKIŞI                    20:00 Bir Küçük Gün Işığı</p>

Yeni haftaya başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Mart Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR

KANAL D YAYIN AKIŞI             20:00 Veda Mektubu

FOX TV YAYIN AKIŞI               20:00 Yasak Elma

SHOW TV YAYIN AKIŞI           20:00 Güldür Güldür Show 

STAR TV YAYIN AKIŞI             20:00 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞ                      20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI                 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu 

ATV YAYIN AKIŞI                    20:00 Bir Küçük Gün Işığı

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Asi</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Aşk ve Umut</p> <p>12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Veda Mektubu</p> <p>00:15 Üç Kız Kardeş</p> <p>02:45 Hicran</p> <p>03:30 M. Fatih Çıtak ile Sahur Vakti</p> <p>05:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Aşk ve Umut

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

00:15 Üç Kız Kardeş

02:45 Hicran

03:30 M. Fatih Çıtak ile Sahur Vakti

05:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:45 Sahrap Sosyal ile Ramazan Sofrası</p> <p>13:45 En Hamarat Benim</p> <p>16:45 Yasak Elma</p> <p>18:00 Yalnız Kalpler</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Yasak Elma</p> <p>23:30 EGO</p> <p>02:00 Adım Farah</p> <p>03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri</p> <p>05:30 Kefaret</p> <p>06:15 Yalnız Kalpler</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Sahrap Sosyal ile Ramazan Sofrası

13:45 En Hamarat Benim

16:45 Yasak Elma

18:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:30 EGO

02:00 Adım Farah

03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

05:30 Kefaret

06:15 Yalnız Kalpler

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Toprak ile Fidan</p> <p>17:00 Söz</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Ömer</p> <p>00:15 Yüz Yıllık Mucize</p> <p>02:30 Toprak ile Fidan</p> <p>03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi</p> <p>05:30 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak ile Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Ömer

00:15 Yüz Yıllık Mucize

02:30 Toprak ile Fidan

03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:30 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Baba</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show </p> <p>00:15 Aile</p> <p>02:45 Kızılcık Şerbeti</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show 

00:15 Aile

02:45 Kızılcık Şerbeti

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:25 Vuslat</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:25 1 Çorba</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>15:40 1 Çorba</p> <p>15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon</p> <p>17:40 İddiaların Aksine</p> <p>17:45 Ana Haber</p> <p>18:15 Ramazan Sevinci</p> <p>20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon</p> <p>01:05 Gönül Dağı</p> <p>02:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli</p> <p>03:40 Sahur Bereketi</p> <p>05:25 Kur'an-I Kerim Hatm-i Şerif</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:25 Vuslat

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:25 1 Çorba

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:40 1 Çorba

15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

01:05 Gönül Dağı

02:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

03:40 Sahur Bereketi

05:25 Kur'an-I Kerim Hatm-i Şerif

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>18:45 atv Ana Haber</p> <p>19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar</p> <p>20:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>00:20 Ateş Kuşları</p> <p>02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel </p> <p>02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 atv Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

00:20 Ateş Kuşları

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel 

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>07:15 8'De Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>11:15 Survivor 2023</p> <p>12:15 Survivor Panaroma</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular</p> <p>02:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular</p> <p>05:30 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 8'De Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panaroma

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

02:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

05:30 Canım Annem

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