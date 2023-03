Üzgünüz, Size Ulaşamadık filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Üzgünüz, Size Ulaşamadık filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 16:59

Üzgünüz, Size Ulaşamadık (Sorry We Missed You), yönetmenliğini Ken Loach, senaristliğini Paul Laverty'nin üstlendiği, 2019 yapımlı bir dram filmidir.

ÜZGÜNÜZ, SİZE ULAŞAMADIK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, yaşadıkları maddi krizle başa çıkmaya çalışan bir aileyi konu alıyor.

Ricky ve ailesi ciddi anlamda bir mali krizden geçmektedir. Borçlardan kurtulmak ve eski hayatına geri dönmek isteyen aile çıkar bir yol bulmak için çabalar. Karşılarına çıkan fırsatı değerlendirmeye karar veren çift için işler hiç yolunda gitmez. Minübüs ile serbest zamanlı teslimat yapmaya başlayan Ricky ve bakıcılık yapmaya başlayan Abby ailelerini geçirdirebilmek için kendilerini işlerine adarken, birbirlerine zaman ayıramaz duruma gelir ve kendilerini büyük bir kırılma noktasında bulurlar.

ÜZGÜNÜZ, SİZE ULAŞAMADIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kris Hitchen

Debbie Honeywood

Rhys Mcgowan

ÜZGÜNÜZ, SİZE ULAŞAMADIK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Üzgünüz, Size Ulaşamadık filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlenmiştir.