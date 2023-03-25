Nefret Dolu filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Nefret Dolu filminin IMDb puanı kaç?
Nefret Dolu filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Nefret Dolu filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Nefret Dolu filminin IMDb puanı kaç?
Nefret Dolu (The Hateful Eight), yönetmenliğini ve senaristliğini Quentin Tarantino'nun üstlendiği, 2015 yapımlı bir Western filmidir.
Nefret Dolu FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, İç Savaş sonrası Wyoming'de kar fırtınası sırasında posta arabasıyla dağdan geçerken sığınak arayan 8 yabancıyı merkezine alıyor.
Bir posta arabası, kış soğuğu yaşayan Wyoming kasabasından yolcuları, cellat John Ruth ve kaçak Daisy Domergue ile birlikte Red Rock kasabasına doğru hızla yol alırken yolda iki yabancıyla tanışır. Yeni tanıştıkları eski bir federasyon askeri olan olan Marquis ve haydut Mannix ile birlikte kar yağışının artmasından dolayı Minnie's Haberdashery'ye sığınırlar. Burada da Bob, Red Rock celladı Oswaldo Mobray, Kovboy Joe Gage ve Müttefik Sanford Smithers ile tanışan ekip Red Rock dağlarına hiç varamayabileceklerini öğrenirler.
NEFRET DOLU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kurt Russell
Quentin Tarantino
Samuel L. Jackson
NEFRET DOLU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Nefret Dolu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlenmiştir.
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