TV yayın akışı 27 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 27 Mayıs Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 27 Mayıs Pazartesi TV rehberi..

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2024 Pazartesi, 09:44
TV yayın akışı 27 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Mayıs Pazartesi günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 27 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 27 MAYIS 2024 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

06:13 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PROGRAM

06:15 NOSTALJİ KUŞAĞI “UĞURLUGİLLER”

06:55 BALKAN NİNNİSİ

10:30 ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE

13:15 SEKSENLER

14:30 GÖNÜL DAĞI

17:45 LİNGO TÜRKİYE

19.00 ANA HABER

19.55 İDDİALARIN AKSİNE

20.00 KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYÜBİ

TV yayın akışı 27 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV 27 MAYIS 2024 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

07:00 BENİM TATLI YALANIM

09:45 SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN

13:30 ZAHİDE YETİŞ İLE YENİDEN BAŞLASAK

16:15 GÜZEL KÖYLÜ

18:15 STAR HABER

19:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

20:00 YERLİ FİLM

TV yayın akışı 27 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV 27 MAYIS 2024 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

05:30 AZİZ

08:00 BU SABAH

10:00 GÜZEL GÜNLER (TEKRAR)

12:30 ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ

15:00 DİDEM ARSLAN YILMAZ’LA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

TV yayın akışı 27 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D 27 MAYIS 2024 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

07:00 AFİLİ AŞK

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ

13:00 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 TAŞ KAĞIT MAKAS

18:40 KANAL D ANA HABER

20:00 YALAN

22:45 YALAN

TV yayın akışı 27 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV 27 MAYIS 2024 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

08:00 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT

10:30 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12:00 YASAK ELMA

20:30 EN HAMARAT BENİM

16:30 KIZIL GONCALAR

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER

20:00 KIZIL GONCALAR (TEKRAR)

TV yayın akışı 27 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV 27 MAYIS 2024 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

05:40 SAFİR

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 GÜN ORTASI

14:00 MUTFAK BAHANE

16:00 ESRA EROL’DA

19:00 ATV ANA HABER

20:00 NON-STOP

TV yayın akışı 27 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 27 MAYIS 2024 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

07:15 8’DE SAĞLIK

08:30 ARAMIZDA KALMASIN

11:15 SURVİVOR ALL STAR 2024

11:45 DEMET VE JESS’LE GEL KONUŞALIM

14:00 SURVİVOR EKSTRA

16:00 ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ

20:00 SURVİVOR ALL STAR 2024

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