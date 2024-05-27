TV yayın akışı 27 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 27 Mayıs Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 27 Mayıs Pazartesi TV rehberi..
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Mayıs Pazartesi günü tv yayın akışı...
TRT 1 27 MAYIS 2024 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
06:13 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PROGRAM
06:15 NOSTALJİ KUŞAĞI “UĞURLUGİLLER”
06:55 BALKAN NİNNİSİ
10:30 ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE
13:15 SEKSENLER
14:30 GÖNÜL DAĞI
17:45 LİNGO TÜRKİYE
19.00 ANA HABER
19.55 İDDİALARIN AKSİNE
20.00 KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYÜBİ
STAR TV 27 MAYIS 2024 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
07:00 BENİM TATLI YALANIM
09:45 SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN
13:30 ZAHİDE YETİŞ İLE YENİDEN BAŞLASAK
16:15 GÜZEL KÖYLÜ
18:15 STAR HABER
19:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2
20:00 YERLİ FİLM
SHOW TV 27 MAYIS 2024 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
05:30 AZİZ
08:00 BU SABAH
10:00 GÜZEL GÜNLER (TEKRAR)
12:30 ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ
15:00 DİDEM ARSLAN YILMAZ’LA VAZGEÇME
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
KANAL D 27 MAYIS 2024 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
07:00 AFİLİ AŞK
09:00 NELER OLUYOR HAYATTA
11:00 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ
13:00 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 TAŞ KAĞIT MAKAS
18:40 KANAL D ANA HABER
20:00 YALAN
22:45 YALAN
NOW TV 27 MAYIS 2024 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
08:00 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT
10:30 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12:00 YASAK ELMA
20:30 EN HAMARAT BENİM
16:30 KIZIL GONCALAR
19:00 SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER
20:00 KIZIL GONCALAR (TEKRAR)
ATV 27 MAYIS 2024 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
05:40 SAFİR
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 GÜN ORTASI
14:00 MUTFAK BAHANE
16:00 ESRA EROL’DA
19:00 ATV ANA HABER
20:00 NON-STOP
TV8 27 MAYIS 2024 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
07:15 8’DE SAĞLIK
08:30 ARAMIZDA KALMASIN
11:15 SURVİVOR ALL STAR 2024
11:45 DEMET VE JESS’LE GEL KONUŞALIM
14:00 SURVİVOR EKSTRA
16:00 ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ
20:00 SURVİVOR ALL STAR 2024
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