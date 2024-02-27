TV yayın akışı 27 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 27 Şubat Salı günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 27 Şubat Salı TV rehberi...

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Şubat Salı günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Senden Önce

NOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yabani

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Uçak (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Maça Doğru