Ahmet Mümtaz Taylan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Mümtaz Taylan hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Yayınlanma: 26.02.2024 - 15:32

Güncelleme: 26.02.2024 - 15:32

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in yerine Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterini, Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracağı duyuruldu. Peki, Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in yerine Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterini, Ahmet Mümtaz Taylan canlandıracak.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?

Ahmet Mümtaz Taylan 12 Eylül 1965 tarihinde Ankara'da, Arnavut kökenli bir baba ve Çerkes kökenli bir annenin çocuğu olarak doğdu. Maden işletmeciliği yapan babasının işi nedeniyle çocukluğu, ilk ve orta öğrenim yılları değişik şehirlerde geçti. İlköğrenimine beş yaşında iken Isparta’nın Eğirdir ilçesinin Şarkikaraağaç beldesinde ikinci sınıftan başladı; Ankara'da bitirdi. Liseyi İzmir'de Karataş Lisesi'nde okudu.

Yükseköğrenimine 15 yaşında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde başladı. Buradan mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi, 1989 yılında mezun oldu. Öğrencilik yılları boyunca yaz aylarında maden işçiliği, asfalt şantiyelerinde kantarcılık (kamyon tartma), çiçekçilik, garsonluk gibi işler yaptı.

1989 yılından itibaren Devlet Tiyatrolarında 18 yıl süreyle oyunculuk, yönetmenlik, sanat yönetmenliği, genel müdür danışmanlığı gibi görevler üstlendi. 1989-1993 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda görev yaptı. 1993-1994 tiyatro sezonunda Almanya'da Theater an Der Ruhr'da İtalyan asıllı Alman yönetmen Roberto Ciulli ile, 1994'ten itibaren bir çok projede Yücel Erten'le çalıştı.

Diyarbakır ve Almanya'dan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği (DETİS)'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve ilk genel başkanı oldu. 2006 yılında Devlet Tiyatroları'ndan istifa etti.

Tiyatroda kendini yönetmen olarak daha iyi ifade ettiğini düşünen sanatçı, 2000 yılından itibaren tiyatroda sadece yönetmenlik yaptı.Eskişehir Belediye Tiyatrosu'nda sahnelediği Bilgesu Erenus'un Misafir oyun ile 2002 İsmet Küntay En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandı.

Sanatçı, 1996 yılından itibaren çeşitli televizyon ve sinema yapımlarında oynadı. Televizyonda Kurşun Yarası, Çapkın, Ezo Gelin gibi pek çok dizide rol aldı. Leyla ile Mecnun dizisindeki "İskender" rolü ile tanındı. Leyla ile Mecnun'un yayından kaldırılmasından sonra aynı kadro ile çekilen Ben de Özledim adlı absürt komedi dizisinde oynadı.

Taylan, sinemada önemli filmlerde yer aldı ve ödüller kazandı. Ömer Vargı'nın İnşaat (2004) filmindeki rolüyle 36. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne aday oldu. İnan Temelkuran'ın Made in Europe (2007) filmindeki rolüyle 15. Altın Koza Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu ödülünü, Ahmet Haluk Ünal'ın 2011 yapımı Saklı Hayatlar filmindeki rolü ile Rusya-Tataristan’daki 8. Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Nuri Bilge Ceylan'ın 2011 yapımı Bir Zamanlar Anadolu'da filminde Arap Ali rolünü canlandırdı Yılmaz Erdoğan'ın Oscar aday adayı olan Kelebeğin Rüyası (2013) filminde de rol aldı. 2020 yılında Gelincik filmi ile Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

2012-2014 yıllarında Hürriyet gazetesinde haftalık yazılar yazdı. Gezi Parkı olayları sırasında gerilimi sonlandırmak üzere cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için davet edilen 11 kişilik heyette yer aldı, farklı kesimlerden davetlilerle birlikte 5 saatlik bir toplantıya katıldı.

2022 yılından itibaren NTV kanalı için hazırlanan Empati adlı programı sundu. Türk yapımcıların geliştirdiği özgün bir formatı olan programda ünlü kişileri ağırladı ve bir gerçek yaşam öyküsü anlatarak konuğundan, anlatılan kişi ile empati kurmasını istedi.

Deneyimlerini Irmak Zileli'nin "Ara Toplam - Yolumu Ararken Öğrendiklerim" adıyla kitaplaştırdığı nehir söyleşi ile aktardı. Kitap, Mart 2021 tarihinde yayımlandı.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN'IN ÖZEL HAYATI

Taylan, üç evlilik yaptı; Müge Kızılbağlı ile evliliğinden kızı Ayşe Dilan adına bir kızı doğdu. Oyuncu Ayçin İnci ile 2007'de evlendi, bu evliliği 2012'de boşanma ile sonlandı

AHMET MÜMTAZ TAYLAN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Aziz

Halka

Güneydoğu'dan Öyküler Önce Vatan

Kübra

Kopuk

Ölümlü Dünya 2

Son Gün

Kızılcık Şerbeti

Kin

Ölüm Zamanı

Kar Kırmızı

Alef

Arıza

Gelincik

Organize İşler Sazan Sarmalı

Ölümlü Dünya

Şahsiyet

İnsanlık Suçu

Hayat Sırları

Kırık Kalpler Bankası

Hayat Şarkısı

Saruhan

Çırağan Baskını

Güzel Köylü

Sen Aydınlatırsın Geceyi

Kelebeğin Rüyası

Ben de Özledim

Kurtuluş Son Durak

İşler Güçler

Leyla ile Mecnun

Bir Zamanlar Anadolu'da

Saklı Hayatlar

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

Ejder Kapanı

Kaptan Feza

Kars Öyküleri

Kadri´nin Götürdüğü Yere Git

Adını Sen Koy

Sonsuz

Son Bahar

Kars Hikayeleri

Başımın Belası

Geçerken Uğradım

Emret Komutanım: Şah Mat

Mavi Gözlü Dev: Nazım Hikmet

Hayat Apartmanı

Zeynep´in Sekiz Günü

Ezo Gelin

Daha Neler

Kınalı Kuzular

Şaşkın

Kınalı Kuzular: Nişanlıya Verilen Söz

Cenneti Beklerken

Ezo Gelin

Sen Ne Dilersen

Avrupa'da Bir Gün

Çapkın (III)

Anlat İstanbul

Hırsız Var

Sahra

Okul

Yazı Tura

İnşaat

Kurşun Yarası

Baba

Çaylak

Zeybek Ateşi

Barbunya Nuri

Yılan Hikayesi

Gazino Bülbülü