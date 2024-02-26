Ahmet Mümtaz Taylan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Mümtaz Taylan hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Abdullah' karakterini canlandıran oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmişti. Tedavi sürecine devam edilen oyuncunun yerine söz konusu karakteri Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracağı açıklandı. Peki, Ahmet Mümtaz Taylan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Mümtaz Taylan hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in yerine Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterini, Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracağı duyuruldu. Peki, Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in yerine Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterini, Ahmet Mümtaz Taylan canlandıracak.
AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?
Ahmet Mümtaz Taylan 12 Eylül 1965 tarihinde Ankara'da, Arnavut kökenli bir baba ve Çerkes kökenli bir annenin çocuğu olarak doğdu. Maden işletmeciliği yapan babasının işi nedeniyle çocukluğu, ilk ve orta öğrenim yılları değişik şehirlerde geçti. İlköğrenimine beş yaşında iken Isparta’nın Eğirdir ilçesinin Şarkikaraağaç beldesinde ikinci sınıftan başladı; Ankara'da bitirdi. Liseyi İzmir'de Karataş Lisesi'nde okudu.
Yükseköğrenimine 15 yaşında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde başladı. Buradan mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi, 1989 yılında mezun oldu. Öğrencilik yılları boyunca yaz aylarında maden işçiliği, asfalt şantiyelerinde kantarcılık (kamyon tartma), çiçekçilik, garsonluk gibi işler yaptı.
1989 yılından itibaren Devlet Tiyatrolarında 18 yıl süreyle oyunculuk, yönetmenlik, sanat yönetmenliği, genel müdür danışmanlığı gibi görevler üstlendi. 1989-1993 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda görev yaptı. 1993-1994 tiyatro sezonunda Almanya'da Theater an Der Ruhr'da İtalyan asıllı Alman yönetmen Roberto Ciulli ile, 1994'ten itibaren bir çok projede Yücel Erten'le çalıştı.
Diyarbakır ve Almanya'dan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği (DETİS)'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve ilk genel başkanı oldu. 2006 yılında Devlet Tiyatroları'ndan istifa etti.
Tiyatroda kendini yönetmen olarak daha iyi ifade ettiğini düşünen sanatçı, 2000 yılından itibaren tiyatroda sadece yönetmenlik yaptı.Eskişehir Belediye Tiyatrosu'nda sahnelediği Bilgesu Erenus'un Misafir oyun ile 2002 İsmet Küntay En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandı.
Sanatçı, 1996 yılından itibaren çeşitli televizyon ve sinema yapımlarında oynadı. Televizyonda Kurşun Yarası, Çapkın, Ezo Gelin gibi pek çok dizide rol aldı. Leyla ile Mecnun dizisindeki "İskender" rolü ile tanındı. Leyla ile Mecnun'un yayından kaldırılmasından sonra aynı kadro ile çekilen Ben de Özledim adlı absürt komedi dizisinde oynadı.
Taylan, sinemada önemli filmlerde yer aldı ve ödüller kazandı. Ömer Vargı'nın İnşaat (2004) filmindeki rolüyle 36. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne aday oldu. İnan Temelkuran'ın Made in Europe (2007) filmindeki rolüyle 15. Altın Koza Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu ödülünü, Ahmet Haluk Ünal'ın 2011 yapımı Saklı Hayatlar filmindeki rolü ile Rusya-Tataristan’daki 8. Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Nuri Bilge Ceylan'ın 2011 yapımı Bir Zamanlar Anadolu'da filminde Arap Ali rolünü canlandırdı Yılmaz Erdoğan'ın Oscar aday adayı olan Kelebeğin Rüyası (2013) filminde de rol aldı. 2020 yılında Gelincik filmi ile Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.
2012-2014 yıllarında Hürriyet gazetesinde haftalık yazılar yazdı. Gezi Parkı olayları sırasında gerilimi sonlandırmak üzere cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için davet edilen 11 kişilik heyette yer aldı, farklı kesimlerden davetlilerle birlikte 5 saatlik bir toplantıya katıldı.
2022 yılından itibaren NTV kanalı için hazırlanan Empati adlı programı sundu. Türk yapımcıların geliştirdiği özgün bir formatı olan programda ünlü kişileri ağırladı ve bir gerçek yaşam öyküsü anlatarak konuğundan, anlatılan kişi ile empati kurmasını istedi.
Deneyimlerini Irmak Zileli'nin "Ara Toplam - Yolumu Ararken Öğrendiklerim" adıyla kitaplaştırdığı nehir söyleşi ile aktardı. Kitap, Mart 2021 tarihinde yayımlandı.
AHMET MÜMTAZ TAYLAN'IN ÖZEL HAYATI
Taylan, üç evlilik yaptı; Müge Kızılbağlı ile evliliğinden kızı Ayşe Dilan adına bir kızı doğdu. Oyuncu Ayçin İnci ile 2007'de evlendi, bu evliliği 2012'de boşanma ile sonlandı
AHMET MÜMTAZ TAYLAN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Aziz
Halka
Güneydoğu'dan Öyküler Önce Vatan
Kübra
Kopuk
Ölümlü Dünya 2
Son Gün
Kızılcık Şerbeti
Kin
Ölüm Zamanı
Kar Kırmızı
Alef
Arıza
Gelincik
Organize İşler Sazan Sarmalı
Ölümlü Dünya
Şahsiyet
İnsanlık Suçu
Hayat Sırları
Kırık Kalpler Bankası
Hayat Şarkısı
Saruhan
Çırağan Baskını
Güzel Köylü
Sen Aydınlatırsın Geceyi
Kelebeğin Rüyası
Ben de Özledim
Kurtuluş Son Durak
İşler Güçler
Leyla ile Mecnun
Bir Zamanlar Anadolu'da
Saklı Hayatlar
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
Ejder Kapanı
Kaptan Feza
Kars Öyküleri
Kadri´nin Götürdüğü Yere Git
Adını Sen Koy
Sonsuz
Son Bahar
Kars Hikayeleri
Başımın Belası
Geçerken Uğradım
Emret Komutanım: Şah Mat
Mavi Gözlü Dev: Nazım Hikmet
Hayat Apartmanı
Zeynep´in Sekiz Günü
Ezo Gelin
Daha Neler
Kınalı Kuzular
Şaşkın
Kınalı Kuzular: Nişanlıya Verilen Söz
Cenneti Beklerken
Ezo Gelin
Sen Ne Dilersen
Avrupa'da Bir Gün
Çapkın (III)
Anlat İstanbul
Hırsız Var
Sahra
Okul
Yazı Tura
İnşaat
Kurşun Yarası
Baba
Çaylak
Zeybek Ateşi
Barbunya Nuri
Yılan Hikayesi
Gazino Bülbülü
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