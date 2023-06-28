TV yayın akışı 28 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2023 Çarşamba, 11:43
<p>Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Haziran Çarşamba günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Petrol Sevdası</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hababam Sınıfı Tatilde</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kocan Kadar Konuş</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Jumanji: Yeni Seviye</p>

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Haziran Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Petrol Sevdası

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kocan Kadar Konuş

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Jumanji: Yeni Seviye

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 İnadına Aşk</p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Kısmet</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Taçsız Prenses</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Petrol Sevdası</p> <p>22:30 Hababam Sınıfı Merhaba</p> <p>01:00 Kamera Arkası</p> <p>01:00 Petrol Sevdası</p> <p>03:15 Hababam Sınıfı Merhaba</p> <p>05:15 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 İnadına Aşk

08:30 Çalar Saat

10:00 Kısmet

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Taçsız Prenses

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Petrol Sevdası

22:30 Hababam Sınıfı Merhaba

01:00 Kamera Arkası

01:00 Petrol Sevdası

03:15 Hababam Sınıfı Merhaba

05:15 Aşk Yeniden

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat </p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:30 Gırgıriye</p> <p>15:15 Çapkın Hırsız </p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>23:45 Hababam Sınıfı Yeniden</p> <p>02:00 Hababam Sınıfı Yeniden</p> <p>03:30 Poyraz Karayel</p> <p>05:00 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat 

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gırgıriye

15:15 Çapkın Hırsız 

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:45 Hababam Sınıfı Yeniden

02:00 Hababam Sınıfı Yeniden

03:30 Poyraz Karayel

05:00 Kavak Yelleri

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:30 Aramızda Kalsın</p> <p>12:00 Erkenci Kuş</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Haber</p> <p>20:00 Kocan Kadar Konuş</p> <p>22:30 Kocan Kadar Konuş</p> <p>00:30 İbo Show</p> <p>02:30 Aramızda Kalsın</p> <p>04:30 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş

22:30 Kocan Kadar Konuş

00:30 İbo Show

02:30 Aramızda Kalsın

04:30 Sefirin Kızı

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsun</p> <p>15:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Hababam Sınıfı Tatilde</p> <p>22:15 Süt Kardeşler</p> <p>00:00 Şekerpare</p> <p>02:00 Maviye Sürgün</p> <p>04:00 Kızılcık Şerbeti</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Bir Şansım Olsun

15:45 Kızılcık Şerbeti

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

22:15 Süt Kardeşler

00:00 Şekerpare

02:00 Maviye Sürgün

04:00 Kızılcık Şerbeti

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Akıncı Çizgi Dizi</p> <p>16:30 Akıncı Çizgi Dizi</p> <p>16:55 Maide'nin Altın Günü</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Jumanji: Yeni Seviye</p> <p>22:20 John Wick 2</p> <p>00:35 Üvey Anne</p> <p>03:35 Mutfak Bahane</p> <p>05:35 Hercai</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Akıncı Çizgi Dizi

16:30 Akıncı Çizgi Dizi

16:55 Maide'nin Altın Günü

19:00 atv Ana Haber

20:00 Jumanji: Yeni Seviye

22:20 John Wick 2

00:35 Üvey Anne

03:35 Mutfak Bahane

05:35 Hercai

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:40 Türk İslam Sanatı</p> <p>08:10 Tay</p> <p>10:00 Alişan ile Hayata Gülümse </p> <p>13:40 Seksenler</p> <p>16:10 Diriliş "Ertuğrul"</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>23:00 Gönül Dağı Kurban</p> <p>02:05 Türk İslam Sanatı</p> <p>03:00 Kalk Gidelim</p> <p>04:50 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:40 Türk İslam Sanatı

08:10 Tay

10:00 Alişan ile Hayata Gülümse 

13:40 Seksenler

16:10 Diriliş "Ertuğrul"

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

23:00 Gönül Dağı Kurban

02:05 Türk İslam Sanatı

03:00 Kalk Gidelim

04:50 Seksenler

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>02:45 Dizi</p> <p>04:45 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:45 Dizi

04:45 Canım Annem

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