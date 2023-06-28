TV yayın akışı 28 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Haziran Çarşamba günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Petrol Sevdası
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kocan Kadar Konuş
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Benim Güzel Ailem
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Jumanji: Yeni Seviye
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 İnadına Aşk
08:30 Çalar Saat
10:00 Kısmet
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Taçsız Prenses
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Petrol Sevdası
22:30 Hababam Sınıfı Merhaba
01:00 Kamera Arkası
01:00 Petrol Sevdası
03:15 Hababam Sınıfı Merhaba
05:15 Aşk Yeniden
06:00 İnadına Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gırgıriye
15:15 Çapkın Hırsız
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:45 Hababam Sınıfı Yeniden
02:00 Hababam Sınıfı Yeniden
03:30 Poyraz Karayel
05:00 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş
22:30 Kocan Kadar Konuş
00:30 İbo Show
02:30 Aramızda Kalsın
04:30 Sefirin Kızı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Bir Şansım Olsun
15:45 Kızılcık Şerbeti
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
22:15 Süt Kardeşler
00:00 Şekerpare
02:00 Maviye Sürgün
04:00 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Akıncı Çizgi Dizi
16:30 Akıncı Çizgi Dizi
16:55 Maide'nin Altın Günü
19:00 atv Ana Haber
20:00 Jumanji: Yeni Seviye
22:20 John Wick 2
00:35 Üvey Anne
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Hercai
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:40 Türk İslam Sanatı
08:10 Tay
10:00 Alişan ile Hayata Gülümse
13:40 Seksenler
16:10 Diriliş "Ertuğrul"
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
23:00 Gönül Dağı Kurban
02:05 Türk İslam Sanatı
03:00 Kalk Gidelim
04:50 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:45 Dizi
04:45 Canım Annem
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