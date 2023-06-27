Yayınlanma: 27.06.2023 - 13:29

Güncelleme: 27.06.2023 - 13:29

Jonah Hex filminin yönetmenliği Jimmy Hayward üstlenirken, filmin senaristliği Brian Taylor, Mark Neveldine ve William Farmer üstlendi. Peki, Jonah Hex filmi konusu nedir? Jonah Hex filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

JONAH HEX FİLMİ KONUSU NEDİR?

Usta bir silahşör ve ödül avcısı olan Jonah Hex'in sır dolu geçmişi onu takip etmektedir. Amerikan ordusunda görev yaparken acımasız Tumbull tarafından yaralanan ve sevdiklerini kaybeden Jonah, şiddet dolu geçmişi nedeniyle artık bir efsaneye dönüşmüştür. Jonah'ın insani olarak kurduğu tek bağ, güzel Lilah iledir. Jonah, hiç ummadığı bir anda ordudan gelen bir teklifle intikamını alma şansını yakalar. Düzen bozucu Quentin Turnbull'u yakaladığı takdirde, Jonah Hex'in işlediği suçlar da affedilecektir. Bu sırada Turnbull, kendisine bir ordu kurmaktadır...

JONAH HEX FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

John Malkovich - Corporator\'s Man

Michael Fassbender - Burke

Megan Fox - Lilah

Wes Bentley - Adleman Lusk

Will Arnett

Josh Brolin - Call Girl (as Panni Chatterjee)

Michael Shannon - Valdine Wingfield

Aidan Quinn - Jack Mitchelson

Julia Jones - Cassie

John Gallagher Jr.

Brandi Coleman

Joseph Billingiere

JONAH HEX FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Jonah Hex filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlenmiştir.