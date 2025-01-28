TV yayın akışı 28 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Ocak Salı günü tv yayın akışı...
28 Ocak Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Ocak Salı tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Şirinler 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Sen Ağlama İstanbul 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Bahar 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Mehmed: Fetihler Sultanı 20:45
ATV YAYIN AKIŞI: Bir Gece Masalı 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ara Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Şirinler
22:00 Yerli Sinema Arif v 286
00:45 Yabancı Sinema Desibel
02:45 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Deha
04:45 Siyah Kalp
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Can Borcu
05:50 Hercai
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:15 Hayatımın Neşesi
08:20 Yerli Sinema Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kod Adı Kırlangıç
14:25 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed Fetihler Sultanı
00:15 Yerli Sinema Mavzer
02:10 Lingo Türkiye
03:25 Masumlar Apartmanı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlamak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sen Ağlama İstanbul
00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:30 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
05:30 Dizi
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
23:00 Leyla: Hayat…Aşk…Adalet
01:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
04:00 Adım Farah
05:15 Memet Özer İle Mutfakta
05:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
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