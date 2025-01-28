TV yayın akışı 28 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 28 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Ocak Salı günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
28 Ocak 2025 Salı, 09:05
TV yayın akışı 28 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

28 Ocak Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Ocak Salı tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Şirinler 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Sen Ağlama İstanbul 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Bahar 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Mehmed: Fetihler Sultanı 20:45

ATV YAYIN AKIŞI: Bir Gece Masalı 20:00 

TV yayın akışı 28 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ara Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Şirinler

22:00 Yerli Sinema Arif v 286

00:45 Yabancı Sinema Desibel

02:45 Siyah Beyaz Aşk

05:00 Kuzey Güney

TV yayın akışı 28 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Deha

04:45 Siyah Kalp

TV yayın akışı 28 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Can Borcu

05:50 Hercai

TV yayın akışı 28 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:15 Hayatımın Neşesi

08:20 Yerli Sinema Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kod Adı Kırlangıç

14:25 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed Fetihler Sultanı

00:15 Yerli Sinema Mavzer

02:10 Lingo Türkiye

03:25 Masumlar Apartmanı

TV yayın akışı 28 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlamak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sen Ağlama İstanbul

00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 28 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

13:30 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

05:30 Dizi

TV yayın akışı 28 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

23:00 Leyla: Hayat…Aşk…Adalet

01:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

04:00 Adım Farah

05:15 Memet Özer İle Mutfakta

05:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

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