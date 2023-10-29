TV yayın akışı 29 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Ekim Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Atatürk
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Sta
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Çok Güzel Hareketler 2
16:15 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:30 Poyraz Karayel
04:30 5N1K
05:00 Güneşi Beklerken
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
12:30 FOX'TA ATATÜRK'ÜN İZİNDE BİR ASIR
14:30 FOX'TA CUMHURİYET COŞKUSU
16:30 FOX'TA CUMHURİYET DESTANI
18:30 FOX'TA YÜZYILLIK MİRAS
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 ATATÜRK CUMHURİYET ÖZEL PROGRAMI
21:00 ATATÜRK TV ÖZEL YAYINI
23:15 OBJEKTİFİN ARDI: ATATÜRK
00:00 Bambaşka Biri
03:00 Adım Farah
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:30 Dört Çocuk ve Kum Elfi
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Murat Aksoy ile Hafta Sonu
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Ömer
16:00 Yalı Çapkını
18:10 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
22:45 Ömer
00:45 Çinli Satıcı
02:30 Güzel Köylü
04:30 Türk Müziği
05:30 Aramızda Kalsın
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Bir Yuvam Olsun
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Aile
02:30 Hasret
04:00 Bir Yuvam Olsun
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:15 Beni Böyle Sev
07:15 Cumhuriyetimizin 100. Yılı
07:30 Ya İstiklal Ya Ölüm
10:50 Anıtkabir'den Naklen Yayın
11:10 Ya İstiklal Ya Ölüm
11:40 Enine Boyuna
14:20 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel
16:55 Türk Sineması "Kurtuluş Hattı"
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:45 3'te 3
01:00 Ya İstiklal Ya Ölüm
03:50 Türk Sineması "Kurtuluş Hattı"
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünner
11:30 Dizi TV
12:30 Şansımı Seveyim
14:10 Bölük
15:45 Kardeşlerim
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Ateş Kuşları
03:05 Kuruluş Osman
05:50 Bir Küçük Gün Işığı
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