Cumhuriyetimizin 100.Yılı

TV yayın akışı 29 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

29 Ekim 2023 Pazar, 09:58
<p><strong>Pazar</strong> gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Ekim Pazar günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Atatürk</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Sta</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Teşkilat</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p>

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Ekim Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Atatürk

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Sta

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:30 Set Ekstra</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi</p> <p>13:45 Arda ile Omuz Omuza</p> <p>14:45 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>16:15 Dilek Taşı</p> <p>18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yargı</p> <p>00:15 Üç Kız Kardeş</p> <p>02:30 Poyraz Karayel</p> <p>04:30 5N1K</p> <p>05:00 Güneşi Beklerken</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Çok Güzel Hareketler 2

16:15 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:30 Poyraz Karayel

04:30 5N1K

05:00 Güneşi Beklerken

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi</p> <p>12:30 FOX'TA ATATÜRK'ÜN İZİNDE BİR ASIR</p> <p>14:30 FOX'TA CUMHURİYET COŞKUSU</p> <p>16:30 FOX'TA CUMHURİYET DESTANI</p> <p>18:30 FOX'TA YÜZYILLIK MİRAS</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 ATATÜRK CUMHURİYET ÖZEL PROGRAMI</p> <p>21:00 ATATÜRK TV ÖZEL YAYINI</p> <p>23:15 OBJEKTİFİN ARDI: ATATÜRK</p> <p>00:00 Bambaşka Biri</p> <p>03:00 Adım Farah</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

12:30 FOX'TA ATATÜRK'ÜN İZİNDE BİR ASIR

14:30 FOX'TA CUMHURİYET COŞKUSU

16:30 FOX'TA CUMHURİYET DESTANI

18:30 FOX'TA YÜZYILLIK MİRAS

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 ATATÜRK CUMHURİYET ÖZEL PROGRAMI

21:00 ATATÜRK TV ÖZEL YAYINI

23:15 OBJEKTİFİN ARDI: ATATÜRK

00:00 Bambaşka Biri

03:00 Adım Farah

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:30 Dört Çocuk ve Kum Elfi</p> <p>08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Murat Aksoy ile Hafta Sonu</p> <p>11:00 Tülin Şahin İle Moda</p> <p>12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p> <p>14:00 Ömer</p> <p>16:00 Yalı Çapkını</p> <p>18:10 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>22:45 Ömer</p> <p>00:45 Çinli Satıcı</p> <p>02:30 Güzel Köylü</p> <p>04:30 Türk Müziği</p> <p>05:30 Aramızda Kalsın</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

06:30 Dört Çocuk ve Kum Elfi

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Murat Aksoy ile Hafta Sonu

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 Yalı Çapkını

18:10 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

22:45 Ömer

00:45 Çinli Satıcı

02:30 Güzel Köylü

04:30 Türk Müziği

05:30 Aramızda Kalsın

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:30 Bir Yuvam Olsun</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Yuvam Olsun</p> <p>14:30 Kızılcık Şerbeti</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>23:45 Aile</p> <p>02:30 Hasret</p> <p>04:00 Bir Yuvam Olsun</p> <p>05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Bir Yuvam Olsun

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Aile

02:30 Hasret

04:00 Bir Yuvam Olsun

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p>TRT 1 YAYIN AKIŞI</p> <p>05:15 Beni Böyle Sev</p> <p>07:15 Cumhuriyetimizin 100. Yılı</p> <p>07:30 Ya İstiklal Ya Ölüm</p> <p>10:50 Anıtkabir'den Naklen Yayın</p> <p>11:10 Ya İstiklal Ya Ölüm</p> <p>11:40 Enine Boyuna</p> <p>14:20 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel</p> <p>16:55 Türk Sineması "Kurtuluş Hattı"</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Teşkilat</p> <p>23:45 3'te 3</p> <p>01:00 Ya İstiklal Ya Ölüm</p> <p>03:50 Türk Sineması "Kurtuluş Hattı"</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:15 Beni Böyle Sev

07:15 Cumhuriyetimizin 100. Yılı

07:30 Ya İstiklal Ya Ölüm

10:50 Anıtkabir'den Naklen Yayın

11:10 Ya İstiklal Ya Ölüm

11:40 Enine Boyuna

14:20 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel

16:55 Türk Sineması "Kurtuluş Hattı"

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:45 3'te 3

01:00 Ya İstiklal Ya Ölüm

03:50 Türk Sineması "Kurtuluş Hattı"

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 atv'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünner</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:30 Şansımı Seveyim</p> <p>14:10 Bölük</p> <p>15:45 Kardeşlerim</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p> <p>00:20 Ateş Kuşları</p> <p>03:05 Kuruluş Osman</p> <p>05:50 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünner

11:30 Dizi TV

12:30 Şansımı Seveyim

14:10 Bölük

15:45 Kardeşlerim

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Ateş Kuşları

03:05 Kuruluş Osman

05:50 Bir Küçük Gün Işığı

tv de ne var TV rehberi hangi kanalda ne var?

En Çok Okunan Haberler