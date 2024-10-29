TV yayın akışı 29 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Ekim Salı günü tv yayın akışı...
Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:
Show TV: Bahar (Yeni bölüm)
NOW: Gizli Bahçe (Yeni bölüm)
ATV: Bir Gece Masalı (Yeni bölüm)
Kanal D : Ayla (Film)
Star TV: Deliha
TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı
29 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI
09.00 Kod Adı Kırlangıç
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
11.00 Anıtkabir'den Naklen Yayın
11.20 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Oyunbozan
13.45 İstiklal Yolu ''Büyük Taarruz''
14.35 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel
15.55 Seksenler
17.30 Lingo Türkiye
18.45 Ana Haber
19.25 İddiaların Aksine
19.30 Oyunbozan
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
23.45 Teşkilat
29 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar (Yeni bölüm)
00:15 Kalpazan
29 EKİM NOW YAYIN AKIŞI
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Gizli Bahçe
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Gizli Bahçe (Yeni bölüm)
23.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
29 EKİM ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Bir Gece Masalı
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Bir Gece Masalı (Yeni bölüm)
00: 20 Kuruluş Osman
03: 00 Ateş Kuşları
29 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş (Yeni bölüm)
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Ayla
22:45 Dersimiz: Atatürk
29 EKİM STRA TV YAYIN AKIŞI
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Deliha
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