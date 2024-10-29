TV yayın akışı 29 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 29 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Ekim Salı günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2024 Salı, 09:22
TV yayın akışı 29 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

Show TV: Bahar (Yeni bölüm)

NOW: Gizli Bahçe (Yeni bölüm)

ATV: Bir Gece Masalı (Yeni bölüm)

Kanal D : Ayla (Film)

Star TV: Deliha

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

TV yayın akışı 29 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

29 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI

09.00 Kod Adı Kırlangıç

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

11.00 Anıtkabir'den Naklen Yayın

11.20 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Oyunbozan

13.45 İstiklal Yolu ''Büyük Taarruz''

14.35 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel

15.55 Seksenler

17.30 Lingo Türkiye

18.45 Ana Haber

19.25 İddiaların Aksine

19.30 Oyunbozan

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

23.45 Teşkilat

TV yayın akışı 29 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

29 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar (Yeni bölüm)

00:15 Kalpazan

TV yayın akışı 29 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

29 EKİM NOW YAYIN AKIŞI

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Gizli Bahçe

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Gizli Bahçe (Yeni bölüm)

23.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

TV yayın akışı 29 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

29 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Bir Gece Masalı

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Bir Gece Masalı (Yeni bölüm)

00: 20 Kuruluş Osman

03: 00 Ateş Kuşları

TV yayın akışı 29 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

29 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş (Yeni bölüm)

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Ayla

22:45 Dersimiz: Atatürk

TV yayın akışı 29 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

29 EKİM STRA TV YAYIN AKIŞI

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Deliha

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