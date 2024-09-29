TV yayın akışı 29 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 29 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Eylül günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2024 Pazar, 09:58
TV yayın akışı 29 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Güzel Aşklar Diyarı

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Yerli Dizi

16:30 Yerli Dizi

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Dağ 2

22:45 Güzel Aşklar Diyarı

01:30 Dağ 2

03:45 5N1K

04:15 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 29 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI

07:18 İstiklal Marşı

07:20 Yedi Numara

08:00 Yeditepe İstanbul

08:50 Teşkilat

11:45 Enine Boyuna

13:00 Kanatlarını Aç

15:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

01:55 Mehmed: Fetihler Sultanı

04:40 3'te 3

TV yayın akışı 29 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Siyah Kalp

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

22:45 Deha

01:45 Siyah Kalp

04:15 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 29 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kral Şakir - Oyun Zamanı

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

23:30 Yalı Çapkını

01:30 Güzel Köylü

03:30 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Türk Müziği

06:00 Söz

TV yayın akışı 29 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:25 Bir Gece Masalı

14:00 Karadut

16:20 Kör Nokta

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Karadut

02:40 Kör Nokta

05:40 Benim İçin Üzülme

TV yayın akışı 29 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 MasterChef Türkiye

12:45 Gazete Yaz Magazin

16:45 Parola Parola

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin Yaz

05:00 Gençlik Rüzgarı

TV yayın akışı 29 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kirli Sepeti

13:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

23:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

02:45 Kötü Kan

05:15 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

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