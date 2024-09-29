TV yayın akışı 29 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Eylül günü tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Güzel Aşklar Diyarı
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Yerli Dizi
16:30 Yerli Dizi
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Dağ 2
22:45 Güzel Aşklar Diyarı
01:30 Dağ 2
03:45 5N1K
04:15 Poyraz Karayel
TRT1 YAYIN AKIŞI
07:18 İstiklal Marşı
07:20 Yedi Numara
08:00 Yeditepe İstanbul
08:50 Teşkilat
11:45 Enine Boyuna
13:00 Kanatlarını Aç
15:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
01:55 Mehmed: Fetihler Sultanı
04:40 3'te 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Siyah Kalp
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
22:45 Deha
01:45 Siyah Kalp
04:15 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kral Şakir - Oyun Zamanı
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
23:30 Yalı Çapkını
01:30 Güzel Köylü
03:30 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Türk Müziği
06:00 Söz
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:25 Bir Gece Masalı
14:00 Karadut
16:20 Kör Nokta
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Karadut
02:40 Kör Nokta
05:40 Benim İçin Üzülme
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 MasterChef Türkiye
12:45 Gazete Yaz Magazin
16:45 Parola Parola
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin Yaz
05:00 Gençlik Rüzgarı
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kirli Sepeti
13:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
23:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
02:45 Kötü Kan
05:15 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
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