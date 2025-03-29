TV yayın akışı 29 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 29 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Mart Cumartesi günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
29 Mart 2025 Cumartesi, 10:17
TV yayın akışı 29 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

29 Mart Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Mart Cumartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Eşref Rüya 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Hudutsuz Sevda 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Vizontele Tuuba 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: O Ses Türkiye 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00

TV yayın akışı 29 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...

16:00 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hudutsuz Sevda

22:45 Dokunmayın Şabanıma

00:30 Şahane Hayatım

03:00 Son Yaz

05:30 Kefaret

TV yayın akışı 29 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Zembilli

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Zembilli

13:00 Görevimiz Tatil

15:15 Başka Bir Gün

17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar 

19:50 atv Ana Haber

20:00 Can Borcu

23:20 Terminatör 2 : Mahşer Günü

00:50 Bir Gece Masalı

05:00 Hercai

TV yayın akışı 29 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

13:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

16:30 Survivor Panorama / Canlı

20:00 O Ses Türkiye

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

03:30 Gazete Magazin

TV yayın akışı 29 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Yumurcak

15:45 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Eşref Rüya

23:15 Arka Sokaklar

02:30 Yargı

04:00 Müzik Arası

05:00 Kuzey Güney

TV yayın akışı 29 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:25 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

06:20 Yedi Numara

07:15 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

07:35 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları

08:55 Kod Adı Kırlangıç

11:45 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları

12.10 3'te 3

13:30 Vefa Sultan

17:35 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

18:00 Ramazan Sevinci

19:45 Ana Haber

20.10 Gönül Dağı

00:15 Vefa Sultan

01:45 3'te 3

02:45 Bir Zamanlar İstanbul

TV yayın akışı 29 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 İbo ile Güllüşah

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Şabaniye

02:30 Kızılcık Şerbeti

04:30 Bahar

TV yayın akışı 29 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Sahipsizler

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

14:00 Sahipsizler

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

16:45 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Vizontele Tuuba

22:30 Vizontele Tuuba

00:45 Sahipsizler

03:000 Sefirin Kızı

05:00 Kiralık Aşk

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