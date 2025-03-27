Jessica Chastain ve Adam Driver başrolde: Apple TV+’ın yeni dizisi yolda...
Yeni Apple TV+ dizisi "The Dealer"da Jessica Chastain ve Adam Driver başrolde yer alacak.
Jessica Chastain ve Adam Driver’ın başrolde yer alacağı Apple TV+ dizisi "The Dealer" için çalışmalar başladı.
Proje, güç, sınıf, baştan çıkarma ve kültürün keskin bir keşfi olarak tanımlanıyor. Jessica Chastain’in canlandıracağı hırslı bir galericinin gözünden anlatılacak. Chastain, kendi sanat galerisini yönetmeye çalışan ve sanat dünyasında büyük bir isim olmaya çalışan bu karakterle, en yetenekli ve rahatsız edici sanatçısını oynayan Adam Driver arasındaki karmaşık bir ilişkiyi keşfedecek.
Lucas Hnath dizinin yazarı ve yönetici yapımcısı olurken Sam Gold yönetmen koltuğunda oturacak.
Etiketler: #Adam Driver #Jessica Chastain #Apple TV #the dealer
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel, partisinin yol haritasını açıkladı
- Yine otel yangını yine facia!
- CHP'li Özer'e soruşturma başlatıldı!
- Muhalif kanallara 'İmamoğlu' cezası
- Saraçhane eylemleri sonrası Erdoğan'a destek azaldı mı?
- Chery'nin fabrika açıklaması şok etkisi yarattı!
- 'Bir avuç rezil' sözlerine Melek Baykal'dan sert tepki!
- 7 gazeteci hakkında tahliye kararı!
- ‘Seçim kazandıran adam’ da tutuklandı
- CHP’li Böke, son noktayı koydu!