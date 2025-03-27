Netflix duyurdu: Efsaneleşen çizgi film dizi oluyor!

Scooby-Doo çizgi filminin 8 bölümlük dizisi için çalışmalar başladı.

Netflix duyurdu: Efsaneleşen çizgi film dizi oluyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 23:37

1969-1986 yılları arasında yayımlanan ve herkes tarafından sevilen Scooby-Doo dizi oluyor.

Netflix tarafından hayata geçirilen projenin çalışmaları 2024 yılında başlamıştı. Dizi 8 bölüm halinde yayımlanacak. 

Dizinin senaryosunu ve yürütücü yapımcılığını Josh Appelbaum ve Scott Rosenberg üstleniyor.

Dizinin resmi özetine göre hikâye:

"Yaz kampındaki son yazlarında, eski dostlar Shaggy ve Daphne, doğaüstü bir cinayete tanıklık etmiş olabilecek yalnız bir Great Dane yavrusuyla ilgili gizemli bir olayın içine çekilir. Olaylara Velma, kasabanın bilimsel ve mantıklı karakteri, ve tuhaf ama karizmatik yeni çocuk Freddy de dahil olur. Dörtlü, her birini karanlık sırlarıyla yüzleştiren ürkütücü bir kabusun içine çekilir."



Etiketler: #Scooby Doo #çizgi film #Netflix

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