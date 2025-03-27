Ünlü isimleri televizyon ekranlarına döndürmüştü... Rekortmen iki diziden beklenmeyen final kararı!
Ekranların sevilen dizilerinden olan İnci Taneleri ve Kızıl Goncalar ekranlara veda ediyor...
Ekranların iki rekortmen dizisinden beklenmeyen final kararı geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yılmaz Erdoğan'ın yıllar sonra televizyon ekranlarına dönüşünü sağlayan İnci Taneleri ile Özgü Namal ve Özcan Deniz'i ekranlarda buluşan Kızıl Goncalar ekranlara veda edecek.
MAYIS AYINDA FİNAL YAPACAK!
Kanal D ekranlarında yayımlanan İnci Taneleri 15 Mayıs'ta ekranlara gelecek olacak 45. bölümüyle ekranlara veda edecek. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın başrolde yer aldığı dizi 2024 yılının başında izleyicisi ile buluşmaya başlamıştı.
RTÜK TARAFINDAN CEZA ALMIŞTI...
RTÜK tarafından üç hafta yayın durdurma cezası uygulanan Kızıl Goncalar ise 21 Nisan'da ekranlara gelecek olan 43. bölümüyle ekranlara veda edecek.
Mert Yazıcıoğlu'nun "Cüneyd" karakteri ile akıllara kazınmasını sağlayan dizide Özgü Namal ve Özcan Deniz'e Hazal Türesan, Şerif Erol, Erkan Avcı, Mert Turak, Selen Öztürk gibi isimler eşlik ediyor.
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