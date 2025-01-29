TV yayın akışı 29 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 29 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Ocak Çarşamba günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
29 Ocak 2025 Çarşamba, 09:33
TV yayın akışı 29 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

29 Ocak Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Ocak Çarşamba tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Annem Ankara 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Sandık Kokusu 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Mumya 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Kuruluş Osman 20:00 

TV yayın akışı 29 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Can Borcu

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Zembilli

03:00 Can Borcu

05:50 Hercai

TV yayın akışı 29 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem Ankara

00:15 İnci Taneleri

02:30 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Kuzey Güney

TV yayın akışı 29 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

23:45 Şakir Paşa Ailesi

02:15 Adım Farah

04:30 Memet Özer ile Mutfakta

05:45 Şakir Paşa Ailesi

TV yayın akışı 29 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Siyah Kalp

02:45 Bahar

04:45 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 29 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:30 Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 29 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Hayatımın Neşesi

08:30 Türk Sineması "Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş"

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kod Adı Kırlangıç

14:35 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mumya

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi "Manchester City-Club Brugge"

01:00 Gönül Dağı 

03:30 Masumlar Apartmanı

TV yayın akışı 29 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:15 Survivor 2025

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

05:30 Dizi

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