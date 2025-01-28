'Zamanlama sorunu' denildi, Gülben Ergen yeni dizisinden ayrıldı

Yayınlanma: 28.01.2025 - 15:04

Güncelleme: 28.01.2025 - 15:04

Medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini konu alacak olan Piyasa dizisinin çekimleri 7 Ocak’ta Bursa’da başladı.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli, yapımcılığını ise Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstleniyor. Pastel Film imzasını taşıyan dizide önemli bir değişiklik yaşandı.

AYÇA BİNGÖL KADROYA DAHİL OLDU



Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide ‘Gazeteci Ahsen Çevik’ karakterini canlandıracağı açıklanan Gülben Ergen, zamanlama sorunu nedeniyle projeden ayrıldı. Bu rolü başarılı oyuncu Ayça Bingöl üstlenecek.

OYUNCU KADROSU



Piyasa dizisinin güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Dizide;

Alp Navruz – Kenan,

İlayda Alişan – Münevver,

Zuhal Olcay – Keriman,

Fırat Altunmeşe – Adar,

Yurdaer Okur – Şefik karakterlerine hayat verecek.

Ayrıca kadroda Damla Colbay, Vural Şahanoğlu, Aydan Burhan, Asya Kasap, Halil Demir, Hilmi Ahıska ve Metehan Parıltı da yer alıyor.