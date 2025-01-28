Yayınlanma: 28.01.2025 - 17:21

Güncelleme: 28.01.2025 - 17:21

Sen Ağlama İstanbul dizisi 6. bölümü ile izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Sen Ağlama İstanbul dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu ve yeni bölümde ne olacağını merak ediyor. Peki, Sen Ağlama İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sen Ağlama İstanbul dizisinin son bölümde ne oldu?

SEN AĞLAMA İSTANBUL DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

14 Ocak Salı günü yayımlanan 5. bölümünün ardından 28 Ocak'ta dizi 6. bölümü ile ekranlara gelecek.

SEN AĞLAMA İSTANBUL DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kubat’ın beklenmedik öpücüğü ile sarsılan Şehrazat, karmaşık duygular içerisine sürüklenir. Kubat, Şehrazat’ın duvarlarını aşmak için onunla ve ailesiyle vakit geçirmeye çalıştığı sırada bulundukları otel büyük bir silahlı saldırıya uğrar. Şehrazat ve ailesinin otelde olduğunu öğrenen Ferhat, saldırıyı engellemek için harekete geçer. Bu sırada, evden uzaklaştırılmak üzere halası Zerrin'in yanına gönderilen Şirin, onunla iş birliği yaparak eve daha güçlü bir şekilde döner. Şehrazat’ı evden göndermek için gün sayan Şirin, Zerrin’in devreye girmesiyle artık daha tehlikeli bir hal alacaktır. Diğer yandan, Büyükbey, Kubat ve Şehrazat'a çocuk sahibi olmaları için baskısını artırırken, otel saldırısının ardındaki esrarengiz ismi bulmak için de iz sürmeye başlar. Büyükbey’in tüm şüpheleri Ferhat’ı işaret ederken, İsfendiyar’ın bu şüpheleri ortadan kaldırmak için yeni bir planı vardır.



