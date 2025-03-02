'Piyasa' dizisindeki o sahne gündem oldu: 'Başörtüsü, bana dokunamazsın demek!'
Kanal D'de yayınlanan "Piyasa" dizisinde başörtüsü sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Sahnede, İlayda Alişan'ın canlandırdığı Münevver karakteri, "Bundan sonra başörtülü bir kadına dokunurken 2 kez düşüneceksin! Bu, bana dokunamazsın demek" ifadelerini kullanıyor.
Kanal D’nin yeni dizisi “Piyasa” yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizinin 2. bölümü büyük ses getirdi. Kenan'ın Münevver'i öptüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı.
“Başörtüsü” diyalogu ise sosyal medyada gündem oldu.
“BAŞÖRTÜSÜ, BANA DOKUNAMAZSIN DEMEK”
Söz konusu sahnede, Kenan ve Münevver karakterleri dizi setinde tanıştı. Sete sarhoş gelen Kenan, rol arkadaşıyla Münevver'i karıştırdı ve ona sarıldı. Hiçbir şeyin farkında olmayan Münevver, neye uğradığını şaşırdı. O sırada ise Kenan'ın hayranları sarılma anını kayda aldı ve sosyal medyada paylaştı.
Oldukça sinirlenen Münevver, Kenan'a tokat attı. Kargaşanın yaşandığı anda gazeteci Ahsen, Münevver'i almak için sete geldi. Sette karışıklığı gören Ahsen hemen müdahale etti ve Kenan'a tepki gösterdi.
Sahnede, İlayda Alişan'ın canlandırdığı Münevver karakteri, "Bundan sonra başörtülü bir kadına dokunurken 2 kez düşüneceksin! Bu, bana dokunamazsın demek" ifadelerini kullanıyor.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Söz konusu ifadeler sosyal medyada tepki çekti ve ifadelerin “başı açık kadınlara dokunmanın normal olduğu” anlamını çıkardığı şeklinde yorumlandı.
İşte o tepkilerden bazıları…
Bu ne aptalca bir sahne ya, başörtüsü takmayan kadına isteyen istediği gibi dokunabilir mi, neyi savunduğunuzu zannediyorsunuz?— Nur Dogan (@nurdogandiyorki) March 1, 2025
Böyle böyle kutuplaştırdınız, ayrıştırdınız insanları artık yeter. https://t.co/BMlvwQUEBl
Ne demek yani bu başörtüsü olmayan bir kadına dokunulabilir mi. Bu ucuz toplum mühendislikleri bir tarafa rızası olmayan birine çıplak olsa dahi dokunamazsınız. Kılık kıyafet rızayı belirlemez. https://t.co/GmDrJ9lMvR— Kutluhan Manisalı (@Kutluhaann) March 2, 2025
Başörtüsü yoksa dokunmak serbest mi yani— Selin (@SelinDogaGencer) March 2, 2025
Sahnelere, laflara bak https://t.co/yo2w0zaVSH
Bir yanda “genel ahlaka uymayanlara ceza” yasası, diğer yanda “başörtüsü takmıyorsa tacizi ve fazlasını hak ediyor” mesajlı kültürel ürünler. Adım adım kurulan düzen, kadınları hedef alıyor diye mi kimsenin umrunda değil? https://t.co/x9nEzKTzxk— tubiş kara kedi nerde?????? (@TugbaS__) March 2, 2025
Bu nasıl bir sahne ya başörtüsü takmıyorsa “dokunabilirsin” mi demek oluyor? Çok tehlikeli işler bunlar https://t.co/c91j42dyZO— Can de Boer (@CandeBoer) March 2, 2025
Başörtüsü takmayan kadına düşünmeden dokunabilirsiniz yani.— Erkan ŞEKER (@vezirpiyonu) March 2, 2025
Bu nasıl hastalıklı bir düşünme şekli böyle.
İyice sıktınız artık. Bu örtü meselesini ayrıştırma amaçlı kullanmaya devam etmeniz mide bulandırıyor artık.
Kadına kadın olarak bakılır örtülü örtüsüz olarak değil. https://t.co/oQHGsgQNBo
Başörtüsü takmayan kadınlara dokunabileceğini kim söyledi? Bu senaryoları yazanlar, yönetenler, oynayanlar ve izleyenler toplumdan dışlanmalı. İyice zıvanadan çıktınız https://t.co/TXEMdA2upf— senemzehra?? (@senemzehrauss) March 1, 2025
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