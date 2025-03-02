'Piyasa' dizisindeki o sahne gündem oldu: 'Başörtüsü, bana dokunamazsın demek!'

Kanal D'de yayınlanan "Piyasa" dizisinde başörtüsü sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Sahnede, İlayda Alişan'ın canlandırdığı Münevver karakteri, "Bundan sonra başörtülü bir kadına dokunurken 2 kez düşüneceksin! Bu, bana dokunamazsın demek" ifadelerini kullanıyor.

'Piyasa' dizisindeki o sahne gündem oldu: 'Başörtüsü, bana dokunamazsın demek!'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.03.2025 - 13:00

Kanal D’nin yeni dizisi “Piyasa” yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizinin 2. bölümü büyük ses getirdi. Kenan'ın Münevver'i öptüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı.

“Başörtüsü” diyalogu ise sosyal medyada gündem oldu.

“BAŞÖRTÜSÜ, BANA DOKUNAMAZSIN DEMEK”

Söz konusu sahnede, Kenan ve Münevver karakterleri dizi setinde tanıştı. Sete sarhoş gelen Kenan, rol arkadaşıyla Münevver'i karıştırdı ve ona sarıldı. Hiçbir şeyin farkında olmayan Münevver, neye uğradığını şaşırdı. O sırada ise Kenan'ın hayranları sarılma anını kayda aldı ve sosyal medyada paylaştı.

Oldukça sinirlenen Münevver, Kenan'a tokat attı. Kargaşanın yaşandığı anda gazeteci Ahsen, Münevver'i almak için sete geldi. Sette karışıklığı gören Ahsen hemen müdahale etti ve Kenan'a tepki gösterdi.

Sahnede, İlayda Alişan'ın canlandırdığı Münevver karakteri, "Bundan sonra başörtülü bir kadına dokunurken 2 kez düşüneceksin! Bu, bana dokunamazsın demek" ifadelerini kullanıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu ifadeler sosyal medyada tepki çekti ve ifadelerin “başı açık kadınlara dokunmanın normal olduğu” anlamını çıkardığı şeklinde yorumlandı.

İşte o tepkilerden bazıları…


Etiketler: #başörtüsü #piyasa #piyasa dizisi

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