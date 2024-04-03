TV yayın akışı 3 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 3 Nisan Çarşamba günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 3 Nisan Çarşamba TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2024 Çarşamba, 09:42
TV yayın akışı 3 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Taş Kağıt Makas

NOW TV YAYIN AKIŞI      20:00 Şahane Hayatım

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Sandık Kokusu

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Eyvah Eyvah (Yerli Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 İddiaların Aksine

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kuruluş Osman

TV yayın akışı 3 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:45 ATV Ana Haber

19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Ateş Kuşları

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

05:30 Mevlid ve Süleyman Çelebi

TV yayın akışı 3 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:50 Baht Oyunu

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Taş Kağıt Makas

00:15 Yerli Dizi

02:00 Yerli Dizi

03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

TV yayın akışı 3 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Sandık Kokusu

05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

TV yayın akışı 3 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Eyvah Eyvah (Yerli Sinema)

22:15 Eyvah Eyvah (Yerli Sinema)

00:30 Yerli Dizi Tekrar

02:30 Aramızda Kalmasın

03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05:30 Söz

TV yayın akışı 3 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

TV yayın akışı 3 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Benim Adım Melek

09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:10 Ramazan Sevinci

19:30 Ana Haber

20:00 İddiaların Aksine

20:10 Bir Sevdadır

23:40 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

00:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma

03:40 Sahur Bereketi

05:20 Kapanış

TV yayın akışı 3 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

00:15 Hudutsuz Sevda

02:45 Kefaret

04:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

05:15 Adım Farah

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