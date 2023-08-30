TV yayın akışı 30 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Ağustos Çarşamba günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Taşıyıcı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Tatlı Vatan
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 K-9
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Godzilla 2
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Ateş Kuşları
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Godzilla 2
22:30 San Andreas Fayı
00.45 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:45 Mutfak Bahane
05:45 Kalp Yarası
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Çöp Adam
15:30 Ömer
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Ana Haber
20:00 K-9
22:15 K-9
00:30 Hayat Sevince Güzel
02:15 Hayat Sevince Güzel
04:00 Erkenci Kuş
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Baht Oyunu
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Taşıyıcı
21.45 Dersimiz Atatürk
23:45 Taşıyıcı
02:00 Çemberimde Gül Oya
04:00 Kavak Yelleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:55 Kalk Gidelim
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
11:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın
11:25 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Son Taaruz
13:55 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel
15:15 Diriliş Ertuğrul
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri
22:30 Benim Güzel Ailem
01:30 Kendi Düşen Ağlamaz
03:55 Diriliş Ertuğrul
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
21:30 Maviye Sürgün
00:15 Kurtarıcı
01:45 Kurtarıcı
03:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
05:30 Yeni Gelin
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13.45 Mucize Doktor
16:00 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Tatlı Vatan
22:30 Adım Farah
01.15 Tatlı Vatan
03:30 Ruhun Duymaz
05:45 Yaz Şarkısı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:00 Tuzak
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