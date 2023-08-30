TV yayın akışı 30 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2023 Çarşamba, 09:59
<p>Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Ağustos Çarşamba günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Taşıyıcı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Tatlı Vatan</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 K-9</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Godzilla 2</p>

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Ağustos Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Taşıyıcı

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Tatlı Vatan

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 K-9

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Godzilla 2

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Ateş Kuşları</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Godzilla 2</p> <p>22:30 San Andreas Fayı</p> <p>00.45 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>03:45 Mutfak Bahane</p> <p>05:45 Kalp Yarası</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Ateş Kuşları

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Godzilla 2

22:30 San Andreas Fayı

00.45 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:45 Mutfak Bahane

05:45 Kalp Yarası

Player Alanı
<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Kiralık Aşk</p> <p>09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:30 Çöp Adam</p> <p>15:30 Ömer</p> <p>16:00 Yalı Çapkını</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 K-9</p> <p>22:15 K-9</p> <p>00:30 Hayat Sevince Güzel</p> <p>02:15 Hayat Sevince Güzel</p> <p>04:00 Erkenci Kuş</p> <p>05:30 Hayat Bazen Tatlıdır</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Çöp Adam

15:30 Ömer

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Ana Haber

20:00 K-9

22:15 K-9

00:30 Hayat Sevince Güzel

02:15 Hayat Sevince Güzel

04:00 Erkenci Kuş

05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Küçük Ağa</p> <p>07:45 Baht Oyunu</p> <p>09:15 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Taşıyıcı</p> <p>21.45 Dersimiz Atatürk</p> <p>23:45 Taşıyıcı</p> <p>02:00 Çemberimde Gül Oya</p> <p>04:00 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Küçük Ağa

07:45 Baht Oyunu

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Taşıyıcı

21.45 Dersimiz Atatürk

23:45 Taşıyıcı

02:00 Çemberimde Gül Oya

04:00 Kavak Yelleri

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:55 Kalk Gidelim</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>11:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın</p> <p>11:25 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Son Taaruz</p> <p>13:55 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel</p> <p>15:15 Diriliş Ertuğrul</p> <p>18:55 İddiaların Aksine</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri</p> <p>22:30 Benim Güzel Ailem</p> <p>01:30 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>03:55 Diriliş Ertuğrul</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:55 Kalk Gidelim

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

11:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın

11:25 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Son Taaruz

13:55 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel

15:15 Diriliş Ertuğrul

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri

22:30 Benim Güzel Ailem

01:30 Kendi Düşen Ağlamaz

03:55 Diriliş Ertuğrul

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>21:30 Maviye Sürgün</p> <p>00:15 Kurtarıcı</p> <p>01:45 Kurtarıcı</p> <p>03:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

21:30 Maviye Sürgün

00:15 Kurtarıcı

01:45 Kurtarıcı

03:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

05:30 Yeni Gelin

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>13.45 Mucize Doktor</p> <p>16:00 Adım Farah</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Tatlı Vatan</p> <p>22:30 Adım Farah</p> <p>01.15 Tatlı Vatan</p> <p>03:30 Ruhun Duymaz</p> <p>05:45 Yaz Şarkısı</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 En Güzel Dönüşüm

13.45 Mucize Doktor

16:00 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Tatlı Vatan

22:30 Adım Farah

01.15 Tatlı Vatan

03:30 Ruhun Duymaz

05:45 Yaz Şarkısı

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>03:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>05:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:00 Tuzak

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