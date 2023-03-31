TV yayın akışı 31 Mart Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Mart Cuma günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR
KANAL D YAYIN AKIŞI 22:15 96 Saat
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Iron Man 2
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞ 20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ateş Kuşları
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yalnız Kalpler
14:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
15:45 En Hamarat Benim
18:45 Ne Olmuştu?
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Iron Man 3
22:30 Orta Sayfa
01:00 Adım Farah
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yerli Dizi
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak ile Fidan
17:00 Söz
18:15 Show Ana Haber
19:00 Çok Güzel Haraketler 2
20:00 Yalı Çapkını
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
TV8 YAYIN AKIŞI
06:15 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 8'De Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panaroma
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
22:15 Tuzak
01:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Vuslat
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:25 1 Çorba
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:40 1 Çorba
15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
ATV YAYIN AKIŞI
06:15 Mevlit ve Süleyman Çelebi
07:00 Hz. Ömer
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:45 atv Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:00 Ateş Kuşları
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