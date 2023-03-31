TV yayın akışı 31 Mart Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2023 Cuma, 09:00
<p>Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Mart Cuma günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI           22:15 96 Saat</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI            20:00 Iron Man 2</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI           20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI           20:00 Yalı Çapkını</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞ                20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI             20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI               20:00 Ateş Kuşları</p>

Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Mart Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR

KANAL D YAYIN AKIŞI           22:15 96 Saat

FOX TV YAYIN AKIŞI            20:00 Iron Man 2

SHOW TV YAYIN AKIŞI           20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI           20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞ                20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI             20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

ATV YAYIN AKIŞI               20:00 Ateş Kuşları

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<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:30 Yalnız Kalpler</p> <p>14:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası</p> <p>15:45 En Hamarat Benim</p> <p>18:45 Ne Olmuştu?</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Iron Man 3</p> <p>22:30 Orta Sayfa</p> <p>01:00 Adım Farah</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yalnız Kalpler

14:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

15:45 En Hamarat Benim

18:45 Ne Olmuştu?

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Iron Man 3

22:30 Orta Sayfa

01:00 Adım Farah

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yerli Dizi</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Toprak ile Fidan</p> <p>17:00 Söz</p> <p>18:15 Show Ana Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Haraketler 2</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yerli Dizi

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak ile Fidan

17:00 Söz

18:15 Show Ana Haber

19:00 Çok Güzel Haraketler 2

20:00 Yalı Çapkını

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Baba</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>00:15 Aile</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Aile

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>07:15 8'De Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>11:15 Survivor 2023</p> <p>12:15 Survivor Panaroma</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>22:15 Tuzak</p> <p>01:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 8'De Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panaroma

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

22:15 Tuzak

01:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>06:15 Vuslat</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:25 1 Çorba</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>15:40 1 Çorba</p> <p>15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon</p> <p>17:40 İddiaların Aksine</p> <p>17:45 Ana Haber</p> <p>18:15 Ramazan Sevinci</p> <p>20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p> <p>23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Vuslat

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:25 1 Çorba

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:40 1 Çorba

15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Mevlit ve Süleyman Çelebi</p> <p>07:00 Hz. Ömer</p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>18:45 atv Ana Haber</p> <p>19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar</p> <p>20:00 Ateş Kuşları</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Mevlit ve Süleyman Çelebi

07:00 Hz. Ömer

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 atv Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 Ateş Kuşları

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