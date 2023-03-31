TV yayın akışı 31 Mart Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Mart Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR

KANAL D YAYIN AKIŞI 22:15 96 Saat

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Iron Man 2

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞ 20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ateş Kuşları