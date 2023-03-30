Tetikçinin Oğlu dizisinin Metin'i Genco Özak kimdir, nereli, kaç yaşında? Genco Özak hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 16:58

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 16:58

Çukur dizisinde hayat verdiği Kulkan Erdenet karakteriyle büyük beğeni toplayan ve hafızalara kazınan Genco Özak'ın kim olduğu, hayatı, oyunculuk kariyeri ve rol aldığı yapımlar merak edilmeye başlandı. Tetikçinin Oğlu dizisinde Metin karakterine hayat vermeye hazırlanan Genco Özak hakkında merak edilenler...

GENCO ÖZAK KİMDİR?

1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Genco Özak, lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamladı. Genco Özak, 1.84 metre boyunda, 79 kilo ve Akrep burcudur.

Genco Özak, başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yer aldığı Çalgı Çengi sinema filminin yapım ekibinde görev alarak sektöre girdi.

Oyunculuğa adımını ilk olarak 2014 yılında rol aldığı Kocamın Ailesi dizisiyle adım attı. Güvercin, dizisinde hayat verdiği Ökkeş karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

Taşra Kabare'nin Temizlik İşleri, adlı tiyatro oyununda yer alan genç oyuncu, Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Aras Bulut İymemli, Necip Memilli ve Erkan Kolçak Köstendil gibi oyuncuların rol aldığı Çukur dizisinde Kulkan Erdenet karakterine hayat verdi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Hayatım dizisinde Ali karakterini canlandırdı. Yine Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde Kopuk karakterine hayat verdi.

Genco Özak şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Tetikçinin Oğlu dizisinde Metin karakterine hayat veriyor.

GENCO ÖZAK HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?