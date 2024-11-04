TV yayın akışı 4 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 4 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Kasım Pazartesi günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2024 Pazartesi, 09:23
TV yayın akışı 4 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

4 Kasım Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Kasım Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Hayatla Barış 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Kızıl Goncalar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: John Wick 3 20:00

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kalpazan 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

ATV YAYIN AKIŞI: Aynasız Haluk 20:00 

TV yayın akışı 4 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Mutfağı

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Hayatla Barış

22:45 Hayatla Barış

01:45 Güllerin Savaşı

03:45 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 4 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aynasız Haluk

22:20 Meg: Derinlerdeki Dehşet

00:20 Meg: Derinlerdeki Dehşet

02:20 Ateş Kuşları

05:10 Kalp Yarası

TV yayın akışı 4 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Kızıl Goncalar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Kızıl Goncalar

00.15 Gizli Bahçe

02:45 Her Yerde Sen

04:45 Kefaret

05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

TV yayın akışı 4 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

08.55 Kod Adı Kırlangıç

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.20 Gönül Dağı

17.45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00.15 Gönül Dağı

02:55 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

TV yayın akışı 4 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin

TV yayın akışı 4 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 John Wick 3

22:30 John Wick 3

00:45 Güzel Köylü

03:00 Baba Ocağı

05:00 Söz

TV yayın akışı 4 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kalpazan

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kalpazan

23:30 Kalpazan

02:30 Bahar

04:45 Deha

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