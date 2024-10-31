Melisa Sözen ve Ertan Saban’la Fer dizisinin çekimlerine başlandı

Yayınlanma: 31.10.2024 - 12:33

Güncelleme: 31.10.2024 - 12:33

Başrollerini Melisa Sözen ve Ertan Saban’ın paylaştığı, BKM yapımı Fer dizisinin çekimlerine başlandı. Türkan Derya’nın yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosu, başarılı oyuncu ve yazar Devin Özgür Çınar tarafından kaleme alındı. Fer, izleyiciyi derin bir hikâyeye sürüklerken kadınların güçlü bir yeniden doğuş hikâyesini anlatacak.

Dizide Melisa Sözen ve Ertan Saban’a, Ferit Aktuğ, Ceren Taşçı, Gül Onat, Mutlu Güney, Devin Özgür Çınar, Mustafa Konak, Ahsen Türkyılmaz, Murat Kılıç ve Onur Dilber gibi yetenekli oyuncular eşlik ediyor. Ayrıca, oyuncu Celil Nalçakan da diziye konuk oyuncu olarak katılacak.

Melisa Sözen'in canlandırdığı Dilek, kısıtlı imkanları nedeniyle korsan taksicilik yaparak yaşamını sürdürmeye çalışan bir annedir. İki çocuğunun bakımını üstlenen Dilek, aynı zamanda zorlu bir boşanma sürecindedir. Ancak bir gün taksisine binen gizemli bir yolcu, Şadi (Ertan Saban), Dilek’in hayatını geri dönülmez bir şekilde değiştirir.

Bir kadının hayatını yeniden inşa etme ve kendini keşfetme hikâyesini anlatan Fer, yakında GAİN’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.