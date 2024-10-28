Dikey dizi geliyor: İlk yapımın ismi belli oldu!

Yayınlanma: 28.10.2024 - 20:57

Güncelleme: 28.10.2024 - 20:57

Çin’de ve Amerika’da akıllı telefonlara indirilen özel bir uygulamadan izlenen birer dakikalık “dikey dizi” formatı MedYapım tarafından da çekilecek.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, kurulacak drama shorts uygulamasından yayınlanacak olan diziler 1.5 dakikalık bölümlerden oluşacak. Yapım şirketinin elindeki diziler özel kurguyla dikey diziye dönüştürülecek.

Bir süredir üzerinde çalışılan formatın ilk dizisi fenomen dizi 42 bölümlük Burcu Özberk ve İlhan Şen’li ‘Aşk Mantık İntikam’ olacak.

60 DAKİKALIK ‘O KADIN’ DİZİSİ GELİYOR

Dikey dizilere ayrıca yeni yapımlar da eklenecek. MedYapım “O Kadın” adlı yeni dizisinin çalışmalarına başladı. Oyuncu görüşmeleri süren 60 dakikalık diziyi Ali Cabbar yönetecek. Oyuncu görüşmeleri süren dizi bir aşk hikayesini anlatacak.