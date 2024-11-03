Yayınlanma: 03.11.2024 - 20:43

Güncelleme: 03.11.2024 - 20:43

Cem Karcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’nın birlikte kaleme aldığı Sahipsizler dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Sahipsizler dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sahipsizler dizisi ne zaman, nerede yayımlanacak?

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN KONUSU NE?

Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Hazal Subaşı

Kaan Mirac Sezen

Doğa Bayram

Ece Bağcı

Umut Kaplıca

Züleyha Yıldız

Turgut Tunçalp

Enes Koçak

Mina Derman

Mehmet Bozdoğan

Duygu Karaca

Bilge Can Göker

Onur Berk Arslanoğlu

Zeynep Köse

Mert Tümer

Sacide Taşaner

Reha Özcan

SAHİPSİZLER DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahipsizler dizisi 3 Kasım Çarşamba günü STAR TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.