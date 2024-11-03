Sahipsizler dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sahipsizler dizisi ne zaman, nerede yayımlanacak?
Yakında izleyicisi ile buluşacak olan Sahipsizler dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Sahipsizler dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sahipsizler dizisi ne zaman, nerede yayımlanacak?
Cem Karcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’nın birlikte kaleme aldığı Sahipsizler dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Sahipsizler dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sahipsizler dizisi ne zaman, nerede yayımlanacak?
SAHİPSİZLER DİZİSİNİN KONUSU NE?
Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.
SAHİPSİZLER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Hazal Subaşı
Kaan Mirac Sezen
Doğa Bayram
Ece Bağcı
Umut Kaplıca
Züleyha Yıldız
Turgut Tunçalp
Enes Koçak
Mina Derman
Mehmet Bozdoğan
Duygu Karaca
Bilge Can Göker
Onur Berk Arslanoğlu
Zeynep Köse
Mert Tümer
Sacide Taşaner
Reha Özcan
SAHİPSİZLER DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Sahipsizler dizisi 3 Kasım Çarşamba günü STAR TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.
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