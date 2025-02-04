TV yayın akışı 4 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Şubat Salı günü tv yayın akışı...
4 Şubat Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Şubat Salı tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Sen Ağlama İstanbul 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Bahar 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Mehmed: Fetihler Sultanı 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Bir Gece Masalı 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
14.35 - Masumlar Apartmanı
17.45 - Lingo Türkiye
19.00 - Ana Haber
19.55 - İddiaların Aksine
20.00 - Mehmed: Fetihler Sultanı (yeni bölüm)
00.15 - 'Türk Sineması' Pota
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - ATV Gün Ortası
14.00 - Bir Gece Masalı (tekrar)
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - ATV Ana Haber
20.00 - Bir Gece Masalı (yeni bölüm)
00.20 - Başka Bir Gün (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Arka Sokaklar (tekrar)
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Arka Sokaklar (tekrar)
23.15 - İnci Taneleri (tekrar)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Bahar (tekrar)
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Bahar (yeni bölüm)
00.15 - Sandık Kokusu (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:45 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Kiralık Aşk
19:00 - Star Haber
20:00 - Sen Ağlama İstanbul (yeni bölüm)
00.15 - Sahipsizler (tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
08.30 - Gel Konuşalım
12.15 - Survivor All Star-Gönüllüler
16.00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 - Survivor All Star-Gönüllüler (yeni bölüm)
00.15 - Survivor Ekstra
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