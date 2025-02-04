TV yayın akışı 4 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 4 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Şubat Salı günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2025 Salı, 09:43
TV yayın akışı 4 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

4 Şubat Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Şubat Salı tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Sen Ağlama İstanbul 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Bahar 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Mehmed: Fetihler Sultanı 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Bir Gece Masalı 20:00 

TV yayın akışı 4 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.35 - Masumlar Apartmanı

17.45 - Lingo Türkiye

19.00 - Ana Haber

19.55 - İddiaların Aksine 

20.00 - Mehmed: Fetihler Sultanı (yeni bölüm)

00.15 - 'Türk Sineması' Pota

TV yayın akışı 4 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - ATV Gün Ortası

14.00 - Bir Gece Masalı (tekrar)

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - ATV Ana Haber

20.00 - Bir Gece Masalı (yeni bölüm)

00.20 - Başka Bir Gün (tekrar)

TV yayın akışı 4 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Arka Sokaklar (tekrar)

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Arka Sokaklar (tekrar)

23.15 - İnci Taneleri (tekrar)

TV yayın akışı 4 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Bahar (tekrar)

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Bahar (yeni bölüm)

00.15 - Sandık Kokusu (tekrar)

TV yayın akışı 4 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk 

19:00 - Star Haber

20:00 - Sen Ağlama İstanbul (yeni bölüm)

00.15 - Sahipsizler (tekrar)

TV yayın akışı 4 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

08.30 - Gel Konuşalım

12.15 - Survivor All Star-Gönüllüler

16.00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 - Survivor All Star-Gönüllüler (yeni bölüm)

00.15 - Survivor Ekstra

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