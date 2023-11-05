TV yayın akışı 5 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Kasım Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kirli Sepeti
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Şahane Hayatım
15:45 Kirli Sepeti
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
00:00 Bambaşka Biri
02:45 Şahane Hayatım
04:45 Aşk Yeniden
06:16 Yaz şarkısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Bir Yuvam Olsun
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
22:15 Kapıcılar Kralı
23:45 Aile
02:15 Kızılcık Şerbeti
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:05 Beni Böyle Sev
08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Gönül Dağı
16:10 Lingo
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:45 3'te 3
01:05 Teşkilat
03:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu
11:30 Dizi TV
12:30 Ateş Kuşları
15:45 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Safir
03:05 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:30 Cennetin Gözyaşları
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
08:15 Dr Özgür Koldai ile Sağlık Gündemi
09:00 Murat Aksoy iel Hafta Sonu
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Sakla Beni
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Sakla Beni
03:00 Güzel Köylü
05:30 Aramızda Kalsın
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda'nın Mutfağı
14:45 Çok Güzel Hareketler 2
15:30 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:30 Poyraz Karayel
04:30 5N1K
05:00 Güneşi Beklerken
TV8 YAYIN AKIŞI
09:30 Gençlik Rüzgarı
10:45 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
16:15 Oynat Bakalım
17:15 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop!
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
02:30 Sinema
04:30 Gençlik Rüzgarı
05:00 Tuzak
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