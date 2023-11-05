TV yayın akışı 5 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2023 Pazar, 09:36
TV yayın akışı 5 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Kasım Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kirli Sepeti

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2 

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster

TV yayın akışı 5 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Şahane Hayatım

15:45 Kirli Sepeti

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

00:00 Bambaşka Biri

02:45 Şahane Hayatım

04:45 Aşk Yeniden

06:16 Yaz şarkısı

TV yayın akışı 5 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Bir Yuvam Olsun

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

22:15 Kapıcılar Kralı

23:45 Aile

02:15 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 5 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:05 Beni Böyle Sev

08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Gönül Dağı

16:10 Lingo

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:45 3'te 3

01:05 Teşkilat

03:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

TV yayın akışı 5 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu

11:30 Dizi TV

12:30 Ateş Kuşları

15:45 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Safir

03:05 Ben Bu Cihana Sığmazam

05:30 Cennetin Gözyaşları

TV yayın akışı 5 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Aramızda Kalsın

08:15 Dr Özgür Koldai ile Sağlık Gündemi

09:00 Murat Aksoy iel Hafta Sonu

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Sakla Beni

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2 

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 

23:45 Sakla Beni

03:00 Güzel Köylü

05:30 Aramızda Kalsın

TV yayın akışı 5 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Mutfağı

14:45 Çok Güzel Hareketler 2 

15:30 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:30 Poyraz Karayel

04:30 5N1K

05:00 Güneşi Beklerken

TV yayın akışı 5 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

09:30 Gençlik Rüzgarı

10:45 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

16:15 Oynat Bakalım

17:15 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop!

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

02:30 Sinema

04:30 Gençlik Rüzgarı

05:00 Tuzak

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