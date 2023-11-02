Bihter filminin heyecan veren fragman: 'Bu benim hikayem'

Yayınlanma: 02.11.2023 - 17:28

Güncelleme: 02.11.2023 - 17:28

Prime Video, heyecanla beklenen yeni Türk Orjinal filmi "Bihter" için bir fragman yayımladı. Halit Ziya Uşaklıgil'in ünlü eseri "Aşk-ı Memnu"nun çağdaş bir yorumu olan bu filmde, Bihter karakterini Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Filmin geniş oyuncu kadrosunda Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce gibi isimler bulunuyor. Ayrıca Ebru Özkan ve Tilbe Saran gibi konuk oyuncular da filme katkı sağlıyor.

Film, Mehmet Binay ve Caner Alper'in yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Merve Göntem'in yazdığı bir yapım. 16 Kasım tarihinde Prime Video platformunda izleyiciyle buluşacak olan "Bihter" 1920'lerin başında geçen evrensel bir hikayeyi işliyor.

Bihter karakteri, annesinin hataları ve gördüğü eleştiriler nedeniyle gölgelenmiş bir hayata sahiptir. Görkemli bir yaşam sürmek yerine, annesinden kurtulmanın yolunu ararken, zengin Adnan Bey'in evlenme teklifini kabul eder. Ancak bu seçim, aynı hataları tekrar etmesine yol açacak olan içten bir hırsı tetikler. Bihter, güçlü, varlıklı ve arzulanan bir kadın olmanın getirdiği zorlukları tecrübe ettikçe, hayatının dönüşeceği bir noktaya yaklaşır ve bu değişim ona büyük sıkıntılar yaşatır.

"Bihter" 1920'lerin başında geçen bu evrensel hikayeyi, Farah Zeynep Abdullah'ın yanı sıra Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce, Ebru Özkan ve Tilbe Saran gibi yetenekli oyuncularla sunuyor.

Tutku, sadakatsizlik, cesaret ve korkaklık gibi temaları işleyen "Bihter," Timur Savcı ve Cemal Okan'ın yapımcılığında TAFF Pictures imzası taşıyor.

"Bihter" izleyicilerle 16 Kasım tarihinde Prime Video platformunda buluşacak.

