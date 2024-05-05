TV yayın akışı 5 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 5 Mayıs Pazar günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 5 Mayıs Pazar TV rehberi..
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Mayıs Pazar günü tv yayın akışı...
Kanal D YAYIN AKIŞI
07:00 Adalı Kız
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Taş Kağıt Makas
02:45 Siyah Beyaz Aşk
04:15 5N1K
04:45 Çapkın Hırsız
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:25 Beni Böyle Sev
06:05 Nostalji Kuşağı "Parmak Damgası"
07:05 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
08:05 Mehmed: Fetihler Sultanı
11:45 Enine Boyuna
13:00 Biraz Kül Biraz Duman
14:05 Gönül Dağı
17:15 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:55 3'te 3
01:15 Kara Ağaç Destanı
03:45 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Tuzak
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm
16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm
2000 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm
00:15 %100 Futbol
02:00 Son Karar
03:30 Gençlik Rüzgarı
04:30 Gazete Magazin
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Gaddar
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
00:15 Kızıl Goncalar
03:00 Senden Daha Güzel
05:15 Kefaret
06:00 Adım Farah
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sandık Kokusu
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Aslan Bacanak
15:00 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yedi Bela Hüsnü
21:45 Kızılcık Şerbeti
00:45 Yedi Bela Hüsnü
02:30 Sandık Kokusu
05:30 Aziz
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:20 Kardeşlerim
15:40 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aldatmak
03:00 Kuruluş Osman
05:40 Safir
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