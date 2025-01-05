TV yayın akışı 5 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 5 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Ocak günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2025 Pazar, 09:27
TV yayın akışı 5 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Kıyametten Sonra 20.00

NOW  YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Belgesel 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20.00

ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00

TV yayın akışı 5 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Yumurcak

16.45 Annem Ankara

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Kıyametten Sonra

TV yayın akışı 5 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.30 Kızılcık Şerbeti

07.45 Kezban Paris’te

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Bahar

15.30 Sandık Kokusu

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 RTÜK Belgeseli

22.30 7.Koğuştaki Mucize

TV yayın akışı 5 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

7.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Zembilli

15.15 Bir Gece Masalı

16.25 Can Borcu

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster – Yılbaşı Özel

22.35 Zembilli

TV yayın akışı 5 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Kızıl Goncalar

16.30 Hudutsuz Sevda

19.00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

22.30 Kızıl Goncalar

01.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

03.30 Bay Yanlış

06.00 Şahane Hayatım

TV yayın akışı 5 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09.00 Yalı Çapkını

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.15 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Sahipsizler

17.00 Sen Ağlama İstanbul

19.00 Star Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

TV yayın akışı 5 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Türkiye’nin Doktorları

09.00 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Ben Eşimi Bilmez Miyim – Yeni Bölüm

20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm

TV yayın akışı 5 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

6.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.15 Yedi Numara

06.55 Alparslan: Büyük Selçuklu

10.00 Kod Adı Kırlangıç

11.45 Enine Boyuna

13.00 Kanatlarını Aç

15.15 Gönül Dağı

18.00 Şehrime Hoş Geldiniz

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

23.30 3’te3

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