TV yayın akışı 5 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Ocak günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Kıyametten Sonra 20.00
NOW YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Belgesel 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20.00
ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Yumurcak
16.45 Annem Ankara
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Kıyametten Sonra
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.30 Kızılcık Şerbeti
07.45 Kezban Paris’te
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Bahar
15.30 Sandık Kokusu
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 RTÜK Belgeseli
22.30 7.Koğuştaki Mucize
ATV YAYIN AKIŞI
7.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Zembilli
15.15 Bir Gece Masalı
16.25 Can Borcu
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster – Yılbaşı Özel
22.35 Zembilli
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arası
11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Kızıl Goncalar
16.30 Hudutsuz Sevda
19.00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
22.30 Kızıl Goncalar
01.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
03.30 Bay Yanlış
06.00 Şahane Hayatım
STAR TV YAYIN AKIŞI
08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09.00 Yalı Çapkını
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.15 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Sahipsizler
17.00 Sen Ağlama İstanbul
19.00 Star Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Türkiye’nin Doktorları
09.00 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Ben Eşimi Bilmez Miyim – Yeni Bölüm
20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm
TRT 1 YAYIN AKIŞI
6.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.15 Yedi Numara
06.55 Alparslan: Büyük Selçuklu
10.00 Kod Adı Kırlangıç
11.45 Enine Boyuna
13.00 Kanatlarını Aç
15.15 Gönül Dağı
18.00 Şehrime Hoş Geldiniz
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
23.30 3’te3
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