TV yayın akışı 5 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09.00 Yalı Çapkını

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.15 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Sahipsizler

17.00 Sen Ağlama İstanbul

19.00 Star Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2