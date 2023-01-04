'Taçsız Prenses' dizisinin konusu nedir, oyuncuları kim? 'Taçsız Prenses' dizisi ne zaman başlıyor?

04 Ocak 2023 Çarşamba, 17:33

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Volkan Keskin’in oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in yazdığı “Taçsız Prenses” dizisi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

TAÇSIZ PRENSES DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Taçsız Prenses dizisinin kadrosunda; İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin, Elif Kurtaran, Seda Akman, Mustafa Kırantepe, Feride Çetin, Merve Bulut ve Merve Şen yer alıyor.

TAÇSIZ PRENSES DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizide; Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin’in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür. Masal’ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin (İsmail Hacıoğlu) olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir. Kahramanımız Masal yolculuğu boyunca, bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak ve bu yolculukta Masal’ın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği Köfte olacaktır…

TAÇSIZ PRENSES DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Taçsız Prenses dizisi 10 Ocak Salı günü ilk bölümüyle FOX izleyicisiyle buluşacak.

