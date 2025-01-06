TV yayın akışı 6 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 6 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Ocak pazartesi günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2025 Pazartesi, 09:43
TV yayın akışı 6 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

6 Ocak Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Ocak Pazartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Kızıl Goncalar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Oh Olsun 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI: Zembilli 20:00 

TV yayın akışı 6 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:15 Tomris

02:00 Zalim İstanbul

04:30 Kuzey Güney

TV yayın akışı 6 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

02:30 Bahar

05:00 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 6 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Zembilli

23:15 Can Borcu

02:00 Aldatmak

05:00 Hercai

TV yayın akışı 6 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Kzıl Goncalar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Kızıl Goncalar

23:45 Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

02:00 Ruhun Duymaz

04:30 Bay Yanlış

05:45 Şahane Hayatım

TV yayın akışı 6 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 Hayallerinin Peşinde

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.10 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Ana Haber

20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

22:00 İnter-Milan | İtalya Süper Kupa Final

00:15 Maça Yetişsin Usta

01:25 Teşkilat

04:05 Masumlar Apartmanı

TV yayın akışı 6 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

05:30 Dizi

TV yayın akışı 6 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Oh Olsun

21:45 Sahipsizler

00:30 Sen Ağlama İstanbul

03:00 Erkenci Kuş

05:00 Söz

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