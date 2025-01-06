TV yayın akışı 6 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Ocak pazartesi günü tv yayın akışı...
6 Ocak Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Ocak Pazartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Kızıl Goncalar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Oh Olsun 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Zembilli 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Tomris
02:00 Zalim İstanbul
04:30 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
02:30 Bahar
05:00 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Zembilli
23:15 Can Borcu
02:00 Aldatmak
05:00 Hercai
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Kzıl Goncalar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Kızıl Goncalar
23:45 Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
02:00 Ruhun Duymaz
04:30 Bay Yanlış
05:45 Şahane Hayatım
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:30 Hayallerinin Peşinde
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.10 Masumlar Apartmanı
17.45 Lingo Türkiye
18.55 İddiaların Aksine
19.00 Ana Haber
20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
22:00 İnter-Milan | İtalya Süper Kupa Final
00:15 Maça Yetişsin Usta
01:25 Teşkilat
04:05 Masumlar Apartmanı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:00 Survivor All Star-Gönüllüler
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
05:30 Dizi
STAR YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Oh Olsun
21:45 Sahipsizler
00:30 Sen Ağlama İstanbul
03:00 Erkenci Kuş
05:00 Söz
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